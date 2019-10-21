NBA》超狂天價！ 詹皇高中球衣台幣572萬元成交

詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）曾在2002年首度都上《運動畫刊》封面，《The Action Network》記者Darren Rovell今天在推特表示，17歲詹皇當年所穿的高中球衣，以18.75萬美元（約新台幣572萬元）拍賣成功，創下詹姆斯所有球衣的成交最高價紀錄。

詹姆斯在2002年僅是17歲聖文森–聖瑪莉高中的高三生，不過當時他已經名滿全美，並登上美國權威運動雜誌《運動畫刊》封面，「The Chosen One」（天選之子）來介紹這名天賦滿滿的高中生。

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詹姆斯自2003年以狀元之姿降臨騎士隊後就大放異彩，勇奪年度新人王，連續15年入選明星賽，先後效力過熱火和湖人，手握3次總冠軍，其中2014年重返騎士，助隊奪下隊史首冠，去年以4年1.53億美元的合約轉戰湖人。

今年開季前有人將詹姆斯昔日的《運動畫刊》封面的高中「23」號球衣PO到拍賣網站上，最後以18.75萬美元成交，創下詹姆斯球衣至今最高拍賣紀錄，價格遠比「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）在公牛退役的球衣（17.34萬美元）還要貴上許多。

The jersey LeBron wore for his first SI cover sold for $187,500 early this morning in a @GoldinAuctions sale. Highest price paid for a LeBron jersey yet. pic.twitter.com/ChADQDxsSz — Darren Rovell （@darrenrovell） 2019年10月20日

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