NBA》超狂天價！ 詹皇高中球衣台幣572萬元成交

〔體育中心/綜合報導〕湖人球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)曾在2002年首度都上《運動畫刊》封面,《The Action Network》記者Darren Rovell今天在推特表示,17歲詹皇當年所穿的高中球衣,以18.75萬美元(約新台幣572萬元)拍賣成功,創下詹姆斯所有球衣的成交最高價紀錄。

詹姆斯在2002年僅是17歲聖文森–聖瑪莉高中的高三生,不過當時他已經名滿全美,並登上美國權威運動雜誌《運動畫刊》封面,「The Chosen One」(天選之子)來介紹這名天賦滿滿的高中生。

詹姆斯自2003年以狀元之姿降臨騎士隊後就大放異彩,勇奪年度新人王,連續15年入選明星賽,先後效力過熱火和湖人,手握3次總冠軍,其中2014年重返騎士,助隊奪下隊史首冠,去年以4年1.53億美元的合約轉戰湖人。

今年開季前有人將詹姆斯昔日的《運動畫刊》封面的高中「23」號球衣PO到拍賣網站上,最後以18.75萬美元成交,創下詹姆斯球衣至今最高拍賣紀錄,價格遠比「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)在公牛退役的球衣(17.34萬美元)還要貴上許多。

