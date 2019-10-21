NBA》林書豪超狂歷史數據曝光！喬丹、AI、歐尼爾竟都不如他

林書豪2012年掀起「林來瘋」奇蹟。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪上季在暴龍奪下生涯首冠，但季後在自由市場乏人問津，最終決定轉戰中國CBA，以稅後年薪逾300萬美元（約9200萬台幣）加盟北京首鋼隊，而他馬上在熱身賽展現NBA等級身手狂轟40分，不過近日有媒體曝出林書豪歷史上一項超狂數據，竟力壓三位名人堂球星。

美媒《The Ballers’ Tribune™》今在社群媒體上傳一張數據顯示圖，其中「戰神」艾佛森（Allen Iverson）生涯前4場先發拿下101分排在第二；「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）前4場先拿到100分排第三；「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）生涯前4場先得到99分排在第四，但林書豪職業生涯前4場先發比賽總得分竟有109分。

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林書豪職業生涯先發前4戰的總分，力壓三位名人堂球星。（圖片取自ballerstribuneIG）

林書豪在2012年2月4日對籃網，替補砍進25分外帶8助攻，幫助尼克收下勝利，也獲得先發重用。2月6日到2月11日，林書豪連續先發登場，結果在這四戰裡，分別拿下28分8助攻、23分10助攻、38分7助攻以及20分8助攻，4場先發比賽總得分高達109分，創下自1984年以來的總得分新高，掀起一波「林來瘋」奇蹟，讓他成為當時籃球界最火紅人物。

林書豪今年轉戰CBA。（資料照，圖片取自推特）

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