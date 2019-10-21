MotoGP》眼看就要翻覆！車手不可思議救車下一秒神展開（影音）

A.馬奎茲上演驚險卻又精彩絕倫的救車美技。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕MotoGP世界摩托車錦標賽日本站，上週在位於栃木縣芳賀郡茂木町的茂木雙環賽道（Twin Ring Motegi）落幕，不意外由早已提前封王的26歲西班牙名將位M.馬奎茲（Marc Marquez）奪冠，不過日前在Moto2級的自由練習時，M.馬奎茲的親弟弟A.馬奎茲（Alex Marquez）上演一次驚險卻又精彩絕倫的救車美技，讓觀眾、主播全看呆，也搶走了車神哥哥的全部風采。

天雨路滑對一般車手來說已經非常不好應付，不過日前在日本站Moto2級第三節自由練習時，A.馬奎茲在進入最後彎道時後輪疑似因賽道濕滑突然失去抓地力，眼看就要發生嚴重翻車意外，但這位23歲的西班牙車手卻靈敏、迅速的穩住他自己的賽車並滑到起跑線旁，這段令人心驚膽戰卻又嘆為觀止的超狂救車畫面上傳後馬上引發車迷熱議。

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「這確實是一次救車美技，特別是從慢動作重播來看的話！」A.馬奎茲賽後受訪時說，而他也表示其實當下從他的角度來看，這整件事實在不是很有趣，「當我重新回穩後，我只是鬆了一口氣想終於把車穩住了，等到我通過我們維修區前時，我看見Guille （馬奎茲首席工程師] 和隊員們全都為我感到開心，我才知道自己驚險地逃過了一次嚴重意外。」

事後觀看比賽重播，A.馬奎茲自己也捏了一把冷汗。（歐新社）

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