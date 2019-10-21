MLB》兩週前還在執法季後賽 大聯盟名裁判驚傳驟逝

具21年大聯盟裁判經驗的庫柏昨天驟世，享年52歲。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕兩週前還擔任美聯分區系列賽的執法工作，具21年大聯盟裁判經驗的庫柏（Eric Cooper）卻傳出昨天驟世消息，享年52歲；大聯盟主席曼佛瑞今發出聲明表達哀悼和不捨，並表示整個棒球家族都將永遠記得庫柏。

「今天是大聯盟悲傷的一天，庫柏是受到高度敬重的裁判，他不但在場上工作敬業，也受到同事愛戴，更在大聯盟裁判協會針對比賽重要議題發聲。」曼德瑞代表大聯盟向庫柏的親友表示哀悼之意，並表示這位曾執法過3場無安打比賽的名裁判，將永存大家心中。

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庫柏最近一次的執法工作，是在10月8日美聯分區系列賽雙城和洋基之戰，該役他擔任二壘審，也見證洋基以3勝0敗橫掃雙城晉級美聯冠軍戰。只是上周稍早他動了膝蓋手術之後，返回位於愛荷華州父親家中休養，昨天卻因術後引起的血管栓塞而離世。

在小聯盟執法9年後，庫柏於1999年正式展開大聯盟裁判生涯，他曾擔任3場無安打比賽的主審工作，前白襪左投柏利就占了兩場，還包括他在2009年對光芒的完全比賽，至於另一場無安打比賽，則是由日籍傳奇野茂英雄在2001年效力紅襪時所投。

庫柏的季後賽經驗也很豐富，除了執法過3場外卡戰，也參與過10次分區系列賽、4次聯盟冠軍戰，以及2014年的世界大賽。當年皇家和巨人的世界大賽，庫柏就是因為精準的執法表現入選裁判團，他在該季例行賽只有3次判決遭到推翻。

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