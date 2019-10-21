日職》 澤村賞相隔19年再度從缺 是否調整標準引爭議

有原航平。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕被日本棒球界視為年度最佳先發投手的澤村賞，今天評選委員在東京召開評選會，沒想到會後決定今年澤村賞將從缺，這會是2000年以來首度出現從缺的情形。

今年最終的候選者分別為巨人的山口俊和火腿的有原航平，但兩位都無法達成澤村賞評選的七項標準，這七項標準為15勝以上、150次以上奪三振、10次完投以上、防禦率2.50以下、投球局數200局以上、登板場次超過25場以及勝率須超過6成。

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山口俊。（取自巨人隊推特）

但今年的山口俊和有原航平都僅達成登板、勝投、三振和勝率的標準，無法達成澤村賞的標準，讓委員做出了從缺的決定。

但在當今投手分工愈加精細，教練保護選手意識愈來愈高的棒球界，本季最多完投的球員廣島投手大瀨良大地也僅完投6場而已。

對此，堀內恒夫委員長表示:「當今棒球制度已經產生了不一樣的變化，如今完投變得比較沒那麼容易發生，但我認為如果放低澤村賞的入選標準，會影響澤村賞這項榮譽的評價，所以不應該將標準降低。」

去年獲獎的巨人投手菅野智之達成了所有澤村賞的投球標準，毫無疑問的順利拿下澤村賞，但接下來能否有投手達成澤村賞的高標準，或者是澤村賞委員未來會調整獲獎門檻將成為日本球界熱議的焦點。

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