全運會》「台灣最速男」楊俊瀚百米決賽飆10秒33 締造3連霸

楊俊瀚拿下男子100公尺金牌（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今日在108年桃園全國運動會男子100公尺決賽，以10秒33技壓群雄，締造3連霸，只是距離預期目標仍有段落差，對該成績並不滿意。

楊俊瀚在104年高雄全運會以10秒29贏得首金，上屆宜蘭全運會又是10秒29稱王。他本季因在拿坡里世大運造成鼠蹊部拉傷，導致訓練計畫大變，這次在全運會百米賽事以測試狀況為主，他説：「我傷勢沒什麼問題了，且決賽前覺得狀況不錯，我原本設定能跑入10秒30內，但最後並沒有達成，整體表現比我預期還差。」

請繼續往下閱讀...

楊俊瀚今日堪稱鐵人，從100公尺準決賽、決賽及壓軸登場的4X100公尺決賽，一日就全力衝3趟，對於身體能否負荷如此密集出賽，他笑說：「那就看我早上起床有沒有感到全身痠痛。」

楊俊瀚明天在在200公尺預賽、準決賽上陣，設定先以20秒50為主，決賽會努力挑戰突破個人最佳，以及達東京奧運20秒24參賽門檻。

楊俊瀚拿下男子100公尺金牌（記者林正堃攝）

楊俊瀚拿下男子100公尺金牌（記者林正堃攝）

楊俊瀚拿下男子100公尺金牌（記者林正堃攝）

楊俊瀚拿下男子100公尺金牌（記者林正堃攝）

楊俊瀚拿下男子100公尺金牌（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法