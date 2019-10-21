NBA》對拍電影不感興趣 一眉哥講出「灌籃高手」金句

「一眉哥」A.戴維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）今夏演出電影「怪物奇兵2（Space Jam 2）」，一圓兒時夢想，不過A.戴維斯卻透露對拍電影不感興趣，現階段的他只想打籃球。

「說實在，這是有點令人沮喪的，等待的時間真的太久了，你只是站在那裡等著鏡頭。」A.戴維斯在接受《USA TODAY Sports》記者Mark Medina採訪時，提到拍電影當下的感受，但A.戴維斯也強調，當看到劇組這麼認真的對待一切，讓一部作品變得如此完美時，這真的是一次很酷的經歷。

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此外，A.戴維斯指出現階段只專注在籃球場上的事情，「我只想打籃球，在我退休後，我會有很多空閒的時間，但現在我只專注在籃球上，並努力讓自己成為最好的籃球員。」因此A.戴維斯在休賽季，並沒有做太多的休閒活動，「怪物奇兵2」因為是在夏季拍攝，才會抽空演出。

A.戴維斯新球季加盟湖人，將在他生涯第8個賽季尋求生涯首冠，A.戴維斯在季前熱身賽中，場均得到13分、6.3個籃板、3.8次助攻，投籃命中率為42.9%。記者Mark Medina提到，當A.戴維斯出賽超過20分鐘時，他在場上貢獻的數據都會大幅提升。

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