MLB》「是時候說再見了」深以今年的洋基為傲 沙巴西亞感性道別

沙巴西亞發文向球迷道別。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨在美聯冠軍戰遭到太空人淘汰，黯然結束今年賽季，即將高掛釘鞋的老將沙巴西亞（CC Sabathia）沉澱後也在推特上正式與球迷道別，稱自己深深以今年的洋基隊為傲，很高興能與隊友奮戰到最後一刻，不過是時候說再見了，並在文末感性寫道：「棒球，謝謝你」。

沙巴西亞今年季後賽因肩傷問題分區系列戰並未被放進名單，直到與太空人的冠軍戰才回歸，他先在第2戰10局下登板，不過僅解決左打布蘭特利（Michael Brantley）就退場。戰線拉回紐約後，他在第4戰再度上場，但最後僅投0.2局、在面對史普林格（George Springer）的打席間就因肩膀不適，在全場掌聲中退場，事後他透露其實面對前一位打者狄亞茲（Aledmys Diaz）時肩膀就已受傷，但因希望能投完這一局還是續投，不料仍沒能如願。

請繼續往下閱讀...

隨著洋基的球季告終，沙巴西亞身著條紋衣的日子正式畫下句點，他也在此刻回首一路走來的點點滴滴。「這一切，都是從我在加州瓦列霍市（Vallejo）的祖母家後院，朝著摺疊椅丟葡萄柚開始的，我完全無法想像在那之後棒球帶來的深遠影響。雖然一路上偶有波折，但棒球永遠是我的家。從克里夫蘭、密爾瓦基，到紐約，我非常感激能與以前及現在的隊友共同經歷這段旅程。我一直想當一名好隊友、並幫助球隊贏球。我深以今年這支隊伍為傲，我們奮戰到了最後一刻，我愛你們！我會很想念在投手丘上奮戰的日子，但是時候說再見了。棒球，謝謝你。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法