法國賽》戴資穎首輪對手換人 台灣男雙今上陣、單打明登場

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列法國羽球公開賽今點燃戰火，台灣隊共11組人馬參戰，甫在丹麥賽成功衛冕的世界球后戴資穎，此行盼能延續氣勢，繼續堆高「小戴障礙」，朝第21座超級賽冠軍邁進。

戴資穎去年於法國鍍銀，此行同樣有不小的保分壓力，今年首輪原對上19歲馬國小將吳堇溦，但她因日前接受腸胃手術仍在休養中，由世界排名43的德國華裔女將李怡逢遞補，這將是兩人首次交手。

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法國賽首日女單先進行籤表上半部賽程，但剛結束丹麥賽的戴資穎和奧原希望被安排在明日出戰，小戴首戰預計明晚10點登場。另一方面，中國陳雨菲和南韓成池鉉在上週都因傷被迫中途退賽，本週並沒有出賽。

台灣兩場男單都在明天登場，世界排名第2的周天成，下午5點40分對上世界排名第9的前球王印度名將斯里坎特；世界排名24的王子維抽到「下下籤」，晚間11點30分對到狀態無敵的世界球王日本名將桃田賢斗。

今天台灣隊由男雙打頭陣，勇闖丹麥4強的盧敬堯／楊博涵於下午4點20分碰上南韓李龍大／金基正，王齊麟／李洋首輪與李哲輝／ 楊博軒上演「寶島內戰」，廖敏竣／蘇敬恒出戰美國菲利浦／萊恩。

至於王齊麟／程琪雅在上週成為台灣首度叩關750等級4強的混雙組合，法國賽遞補取得參賽資格，今下午4點50分出戰荷蘭組合羅賓／賽琳娜。

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