NBA》驚！例行賽一球沒打就動刀 鵜鶘「怪物狀元」至少休6週

鵜鶘今宣布威廉森已經接受關節鏡手術，預計6-8週後才能重返球場。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「杜克怪物」威廉森（Zion Williamson）以狀元郎之姿加盟鵜鶘，熱身賽就表現亮眼，日前傳出他因右膝痠痛，不但缺席球隊熱身賽最終戰，例行賽前幾週也得缺席，而鵜鶘昨雖表示他的傷勢並不嚴重，但今卻突然宣布威廉森已經接受關節鏡手術來解決右半月板撕裂傷勢，至少將缺席6週。

被譽為「詹姆斯接班人」的威廉森，過去幾場熱身賽中，他展現出非凡的天賦和不俗的宰制力，4場NBA熱身賽，平均出場27.3分鐘，就能貢獻23.3分、6.5個籃板、2.3次助攻、1.5次抄截，命中率更高達71.4%，表現相當亮眼。

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然而膝傷問題卻始終困擾著這位怪物狀元，夏季聯賽威廉森只打了1場比賽，就因膝傷高掛免戰牌，熱身賽交手馬刺時又再度受傷。而鵜鶘稍早宣布威廉森今已經接受關節鏡手術，預計將在6到8週後重返球場，不過如此一來威廉森開季就得錯過至少20場例行賽，對於這樣一位天賦異稟的狀元來說，NBA之路的開端恐怕沒有想像中順利。

Update on Zion: pic.twitter.com/7Jn2jEdUVS — New Orleans Pelicans （@PelicansNBA） October 21, 2019

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