MLB》沒拿冠軍就是失敗 洋基出局紐媒直指戰犯是「他」

洋基隊再度無緣世界大賽冠軍。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在傷兵如雲的情況下仍於例行賽締造103勝成績，不過日前美聯冠軍戰慘遭太空人淘汰出局，仍讓紐約媒體相當失望，其中洋基總管凱許曼（Brian Cashman）多年來鐵齒不願補強先發投手的毛病，再度遭大書特書抨擊，指出他是最該為此次失利負責的人之一。

凱許曼。（資料照，法新社）

本次季後賽洋基的先發投手陣，除了田中將大投16局只讓對手得4分表現優異、派科斯頓和塞維里諾在美聯冠軍戰G2、G3都只投很短局數，導致洋基必須一再仰賴牛棚，下場是輪番遭砲轟，後援投手布里頓說：「這就是為什麼我們是後援投手，不是先發投手，我們過度曝光了，總會讓他們討到一點便宜。」

請繼續往下閱讀...

《NJ.com》指出，凱許曼的最大錯誤，是在2017年不願放棄安杜哈爾、佛雷瑟兩位新秀，導致與海盜交易強投柯爾（Gerrit Cole）的方案破局，結果柯爾現在完全主宰季後賽賽場。

《pinstripealley》回顧凱許曼去年休賽季的第一個操作，就是和老將沙巴西亞（CC Sabathia）再簽一年約，結果他今年繳出0.4的勝利貢獻值，4度進傷兵名單，今年季後賽因為肩傷只上場1次，可以說無任何貢獻。

凱許曼去年休賽季曾積極與柯賓（Patrick Corbin）斡旋想簽下他，還帶他去吃飯，不過最後只對他開出了第三高的報價，卻與36歲老將哈普（JA Happ）簽下2年約，而哈普今年也寫下生涯最差表現之一，挨轟率特高，季後賽被移往牛棚，而如今柯賓以6年約轉戰國民成為中流砥柱，也打進世界大賽準備爭取戒指。如果洋基目的是為了想省錢，但柯賓這份合約的前2年也才3400萬，和哈普的續約價碼一樣。

回過頭來說洋基在今年季中的交易大限前，再度放掉史卓曼、鮑爾等投手，尤其史卓曼一心想為洋基效力，但凱許曼卻對外說：「有他也沒法改變什麼，我們到季後賽只會把他放在牛棚。」對比洋基季後賽也無法信任哈普和沙巴西亞，而把他們放到牛棚的舉動，無疑是自打臉。史卓曼今年繳出3.9的勝利貢獻值，在彈力球時代的HR/9值仍低於1。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法