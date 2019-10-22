英超》兵工廠爆冷輸弱旅 關鍵12碼未吹種敗因

兵工廠的18歲小將薩卡在禁區內被推倒，裁判卻未判罰12碼點球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第9輪賽事壓軸登場的是，傳統強權兵工廠作客本季英超的「升斑馬」雪菲爾德聯（Sheffield United），在雪菲爾德聯先進球的情況下，兵工廠本有一次看似禁區被犯規，但主裁並未吹判，錯失追平的最佳良機，終場「槍手」以0：1不敵雪菲爾德聯。

本季才從英冠升上英超的雪菲爾德聯，在比賽第30分鐘時把握一次角球機會，歐康納（Jack O'Connell）用頭槌將球恆傳給隊友莫錫（Lys Mousset），莫錫在門前直接將球補進門框內，幫助雪菲爾德聯在主場先馳得點。

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兵工廠在被進球的5分鐘後，18歲小將薩卡（Bukayo Saka）帶球進禁區內被撞倒，結果裁判未吹判犯規，這讓槍手球員相當憤怒，使他們錯失一次進球的良機，最終兩隊皆未能在計分板上有所突破，槍手以0：1爆冷敗給雪菲爾德聯。

兵工廠在吞下這場敗仗後，中止近8場賽事不敗的紀錄，並且錯失擠進英超前3的機會，目前積分15分排名第5。本季英超作客戰績不盡理想，已連續4場未有取勝紀錄，其中包括3和1敗。

莫錫踢進全場唯一1球，幫助雪菲爾德聯爆冷擊敗槍手。（路透社）

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