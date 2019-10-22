NBA》誠意十足！ 溜馬砸4年23億續留立陶宛大前鋒

沙波尼斯（圖右）與溜馬簽下4年7700萬鎂的延長合約。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在經過數日的談判僵局後，效力溜馬的立陶宛中前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）終與球團達成延長合約協議，簽下一份4年7700萬美金（約新台幣23億）的保障合約。

沙波尼斯的經紀人Greg Lawrence向《ESPN》表示，這份合約加上獎勵條款最高可達總值8500萬美金，其中包括每個賽季只要入選明星賽或是進入NBA年度前三隊，年薪將可額外增加130萬鎂。

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「我很開心能夠留在溜馬，這裡是我想待的地方。」沙波尼斯表示：「我很感激球團對我保有信心，而我已經為新賽季準備好了。」

「我們很愛沙波尼斯帶給我們隊的強悍球風，我們也非常迫不及待想看他新賽季的表現。」溜馬總管Kevin Pritchard表示：「他在他生涯中不斷成長，我們很期待他未來的發展，以及我們球隊未來表現。」

2018–19賽季沙波尼斯繳出生涯年的表現，平均14.1分9.3籃板，並且投籃命中率高達5成9，在聯盟中排名第7。現年23歲的沙波尼斯在2016年首輪11順位被魔術選中，接著即被交易至雷霆，2017年因P.喬治（Paul George）交易案來到溜馬。

沙波尼斯繳出14.1分和9.3籃板的生涯年成績。（資料照，法新社）

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