MLB》「基迷」柯爾明世界大賽先發 印象最深刻是這一幕

柯爾出席賽前記者會。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽將於明天早上八點揭開序幕，雙方今媒體日正式公布先發投手，太空人首戰預定推出王牌柯爾（Gerrt Cole）對上國民隊薛哲（Max Scherzer）。

這是柯爾首度在世界大賽獻技，不過身為基迷的他，過去也以球迷身份參加過世界大賽，他表示，印象最深刻是2001年響尾蛇和洋基鏖戰到第7場，9局下半才由岡薩雷茲（Luis Gonzalez）從洋基終結者李維拉手中敲出再見安打獲勝，「這對全國來說都是很特別的世界大賽，可能是唯一一次大部份人都同情洋基隊輸球。」

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從小看蘭迪強森（Randy Johnson）和席林（Curt Schilling）等名投在世界大賽的表現，柯爾說：「你提到的這些人都把他們的工作做得很好，而我也想努力完成，從孩提時代我就夢想著故事的結局有著類似的場景。」

柯爾過去25場先發拿下驚人的19勝0敗，包括今年季後賽3場先發都奪勝，面對如此強勁的敵人，國民隊的首戰先發薛哲今表示：「我一直都處在強投如雲的競爭中，國聯有克蕭、德葛隆，你知道你必須有所表現、不能失分，必須和這樣強度的對手並駕齊驅。」

薛哲。（歐新社）

國民隊陣中對柯爾打得最好的是三壘手倫登（Anthony Rendon），繳出13支5的成績，倫登說：「看到柯爾過去一年來的表現，真的是太神奇了，雖然他過去在海盜隊時也沒有投不好。」

柯爾同樣對倫登讚譽有加，「他擁有非常特殊、可能是世代級的天賦，如果一直這樣保持下去，可以進入名人堂，他是如此沉著冷靜，我想他的隊友們都因此受益。」

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