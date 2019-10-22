籃球》重返NBA夢碎 沃神曝「單打喬」已遭活塞裁掉

7屆全明星的「單打喬」強森，9月初才找到新東家，沒想到就在新球季將開打的前一天，竟傳出他已被活塞裁掉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕7屆全明星的「單打喬」強森（Joe Johnson）今年宰制三打三聯盟「Big 3」並獲得MVP，9月初才剛獲得活塞一張部份保障合約，沒想到就在新球季將開打的前一天，「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）卻透露他已經被活塞裁掉。

38歲的強森今年在三打三聯盟「Big 3」拿下得分王（175分）、助攻王（31）、四分球王（4顆）、命中數王（投進63球）以及三分命中數第二名（投進16球），還是今年的MVP得主，休季期間包括快艇、公鹿、金塊以及鵜鶘隊，都傳出有興趣網羅這位前鷹王，不過最後強森選擇簽下一份1年256萬的底薪合約加盟活塞，沒想到新球季都還沒開打只打了4場熱身賽，今就傳出強森被裁掉的消息。

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強森宰制三打三聯盟「Big 3」並獲得MVP。（資料照，法新社）

而強森沒能留下的原因，除了因為他的傷病狀況外，另外就是球隊名單第15人位置的競爭者─伍德（Christian Wood），在熱身賽繳出場均13.2分7.2籃板，投籃命中率55%，三分命中率44%，相較起強森的場均3.8分，投籃命中率43.8%，三分命中率只有16.7%，兩人熱身賽數據一比，高下立判。

原本強森若季中能夠成功擠進活塞隊開季的正式15名單重返NBA的話，將能成為首位「Big 3」聯盟史上第一位加入NBA的球員，但最終，他卻沒能在競爭中勝出。有美媒分析，這應該是強森最後一次重回NBA的機會，失去了這次機會，這位老將十分有可能就此高掛球鞋了。

強森只為活塞打了4場熱身賽就被裁掉。（資料照，法新社）

在NBA效力16個賽季的強森，出賽1276場比賽，平均能夠拿下16.0分、4.0籃板以及3.9助攻，他的生涯命中率44.1%、三分命中率37.1%，罰球命中率80.2%。他入選過7屆全明星，在太陽隊打出名號，被交易至老鷹隊後打出生涯最好的賽季，生涯7度入選明星賽有6度是以老鷹球員的身份入選。

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