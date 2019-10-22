法國賽》辛度遇低潮最快8強碰戴資穎 印度媒體叫苦連天

印度一姐辛度8月世錦賽封后後，狀態急速下滑，已經連3站過不了次輪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕印度女單一姐辛度日前在世錦賽奪下生涯首冠，成為印度史上第一人，未料之後表現疲軟，連兩站都爆冷出局，上週在丹麥賽第二輪負於南韓小將安洗瑩，狀態急速下滑，而本周超級750系列法國公開賽登場，低迷的辛度最快在8強就得碰上剛在丹麥賽稱后的戴資穎，讓印度媒體叫苦連天。

印度媒體《Mumbai Mirror》今報導分析印度球員的狀況及他們在法國賽對手，首位就點名印度一姐辛度，自從8月份拿下世界冠軍頭銜後，連續三場比賽中都沒能超過次輪，認為她的狀態非常糟糕，也點出她近三站比賽時都明顯更不上對手的速度，認為以這樣的狀態持續下去，就算挺進8強賽，對決甫在丹麥賽奪冠的戴資穎恐怕是場艱難的戰役。

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戴資穎甫在丹麥賽封后締造2連霸。（資料照，BadmintonPhoto提供）

而《Mumbai Mirror》也提到世界排名第9的印度名將斯里坎特，表示這位前印度球王雖然積極希望能扭轉本季一冠未得的劣勢，但首輪簽運不佳的他碰上的對手將是世界排名第2、台灣男單一哥周天成，過去雙方交手4次，小天以3勝占上風，斷言斯里坎特要過小天這關恐怕不容易。

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