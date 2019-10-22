NBA》被問前隊友柯瑞、魏少誰才是好球員？ 杜蘭特這樣說...（影音）

昔日隊友魏少（左）、柯瑞（右）誰是比較好的球員時，KD選了柯瑞。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今年夏天轉戰籃網的「KD」杜蘭特（Kevin Durant），過去曾在雷霆效力過8年，也曾在勇士拿下兩座冠軍，而近日他在參加前隊友伊巴卡（Serge Ibaka）的美食節目錄影，當被問到昔日合作過的兩名頂尖後衛─柯瑞（Steph Curry）和魏斯布魯克（Russell Westbrook）誰是更好的球員時，KD最後選了柯瑞。

上季跨界當料理YouTuber意外爆紅的伊巴卡，把節目搬上主流媒體《Bleacher Report》上，最新一集找來過去在雷霆的老隊友「KD」杜蘭特來作客。在杜蘭特12年的NBA職業生涯中，曾分別在雷霆、勇士跟聯盟兩位頂尖後共事過。而當伊巴卡問KD「柯瑞和魏斯布魯克誰是比較好的球員」時，杜蘭特短暫思考了一下，最後選擇了他在金州勇士的前隊友柯瑞。

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「柯瑞吧！」杜蘭特說道，當被問到理由時，更直白地表示「因為他比較準啊！」

雖然已經離開勇士，但杜蘭特仍在節目中大讚柯瑞投籃技巧，稱讚柯瑞是勇士隊中最棒、出手也是最漂亮的射手，然而杜蘭特最後還是不忘誇讚自己，搞笑補充：「不過他還是輸我一點點啦！」

杜蘭特（右）對柯瑞的出手技巧讚不絕口。（資料照，法新社）

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