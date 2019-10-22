足球》選擇皇馬而非回歸巴薩 「日本梅西」透露主因

久保建英今夏加盟皇家馬德里，並在開季前被皇馬租借至皇家馬約卡磨練。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕皇家馬德里的日本天才足球少年久保建英在接受《馬卡報》採訪時，回應他為何離開日本後選擇加盟皇馬而非原東家巴塞隆納，因皇馬對他的未來有較多的規劃，現在則是皇馬將久保建英租借至西甲的皇家馬約卡。

現年18歲，號稱「日本梅西」的久保建英從2011年加入巴薩青年軍，但因國際轉會規定的限制下，於2015年被迫返回日本，並加入東京FC的青年軍。當各界都認為他很有可能在滿18歲且合約跑完後重返巴薩，結果跌破眾人眼鏡加盟前東家死對頭皇馬。

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「皇馬很明確地想要簽下我，他們對我的未來職涯有所規劃，讓我很喜歡，因此說服了我。」久保建英表示：「我真的很喜歡皇馬在競技思維上的目標，他們幫我規劃了未來數年，並且對我的未來有所想像。」

西甲第9輪賽事，皇馬作客皇家馬約卡的比賽中，九保健英從板凳出發，面對自己的東家皇馬，甚至最終皇家馬約卡還以1：0大爆冷門扳倒皇馬，讓這週末以3：0輕取埃爾瓦的巴薩逆勢衝上西甲龍頭。

皇馬這賽季走來跌跌撞撞，目前西甲積分18分排名第2，落後第1的巴薩僅1分差。西甲另一支巨頭–馬競同樣狀況不佳，在第9輪賽事被瓦倫西亞逼平後，積分16分佔居西甲第5。

皇馬在歐冠小組賽前兩戰的表現相當不理想，僅1和1敗收下1分積分排在小組墊底，其中更於首戰以0：3不敵巴黎聖日耳曼，第2戰也以2：2踢和實力較弱的布魯日。

皇馬本季表現跌跌撞撞。（資料照，法新社）

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