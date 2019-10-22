中職》年度3大獎入圍名單出爐 桃猿3傑挑戰MVP

中職年度獎項入圍者出爐。（中職提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕中華職棒大聯盟今天公布2019年最佳九人暨最佳指定打擊得主，以及最佳進步獎、新人王及年度MVP等3大獎入圍名單，其中桃猿3好手朱育賢、林泓育和陳俊秀將挑戰最高殊榮年度MVP；年度三大獎將於10月29日頒獎典禮揭曉。

最佳九人暨最佳指定打擊部分，得主各可獲獎金3萬元。桃猿林立以打擊率3成89勇奪打擊王，並首度拿下最佳三壘手獎項。陳俊秀、藍寅倫、胡金龍分別連續兩年奪下最佳一壘手、最佳外野手及最佳指定打擊。

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此外，林泓育、林承飛也是繼2016年獲最佳九人之後，今年再度奪下最佳捕手及最佳游擊手。郭嚴文則是在2017年後再奪最佳二壘手獎項。除了林立首度獲獎、獅隊蘇智傑及兄弟詹子賢，也是首度獲得最佳外野手肯定。在投手部分，富邦悍將王牌羅力曾連續3年奪下最佳投手，今年他以防禦率2.78拿下防禦率王，也讓他再度拿下最佳九人投手獎。

最佳進步獎入圍前三名分別為吳東融、林立和陳仕朋，林靖凱、陳晨威及廖乙忠將爭奪年度新人獎，至於年度最有價值球員則由朱育賢、林泓育與陳俊秀共同角逐。

中華職棒今年再度與台新銀行合作舉辦「2019中華職棒台新銀行金手套獎得主神預測」活動，預測活動至今天截止，聯盟也將於24日公布金手套得主。

最佳九人暨最佳指定打擊（獎金：3萬元）

投手 分數 投手 分數 ★羅力 135 陳鴻文 17 李茲 71 萊福力 12 李振昌 38 陳仕朋 12 鄭凱文 25 尼克斯 9 捕手 分數 捕手 分數 ★林泓育 178 林宥穎 28 黃鈞聲 57 林祐樂 25 一壘手 分數 一壘手 分數 ★陳俊秀 149 林智勝 42 林益全 124 高國慶 0 二壘手 分數 二壘手 分數 ★郭嚴文 181 王正棠 30 吳東融 83 三壘手 分數 三壘手 分數 ★林立 178 王威晨 87 游擊手 分數 游擊手 分數 ★林承飛 124 李宗賢 48 王勝偉 121 外野手 分數 外野手 分數 ★詹子賢 155 張志豪 15 ★蘇智傑 90 林哲瑄 12 ★藍寅倫 23 張正偉 0 陳子豪 18 指定打擊 分數 指定打擊 分數 ★胡金龍 135 彭政閔 27 林泓育 118 廖健富 0 潘武雄 36

年度三大獎入圍前三名（依姓氏筆畫排列）

最佳進步獎 吳東融 林立 陳仕朋 最佳新人獎 林靖凱 陳晨威 廖乙忠 最有價值球員獎 朱育賢 林泓育 陳俊秀

最佳進步獎：獎金5萬元；最佳新人獎：獎金8萬元；最有價值球員獎：獎金10萬元。

★分數計算方式：每位投票人於每個獎項可分別投下5分、3分、1分票，各代表第一、二、三名選票，也可選擇不投，或僅投其中一個分數類別，累積分數較高者勝出。

此次投票總參與人數：38人（含中職紀錄組代表3人）。

投票資格：參與中職賽事採訪兩個球季以上之媒體記者。

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