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中職》年度3大獎入圍名單出爐 桃猿3傑挑戰MVP

2019/10/22 13:09

中職年度獎項入圍者出爐。（中職提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕中華職棒大聯盟今天公布2019年最佳九人暨最佳指定打擊得主，以及最佳進步獎、新人王及年度MVP等3大獎入圍名單，其中桃猿3好手朱育賢、林泓育和陳俊秀將挑戰最高殊榮年度MVP；年度三大獎將於10月29日頒獎典禮揭曉。

最佳九人暨最佳指定打擊部分，得主各可獲獎金3萬元。桃猿林立以打擊率3成89勇奪打擊王，並首度拿下最佳三壘手獎項。陳俊秀、藍寅倫、胡金龍分別連續兩年奪下最佳一壘手、最佳外野手及最佳指定打擊。

此外，林泓育、林承飛也是繼2016年獲最佳九人之後，今年再度奪下最佳捕手及最佳游擊手。郭嚴文則是在2017年後再奪最佳二壘手獎項。除了林立首度獲獎、獅隊蘇智傑及兄弟詹子賢，也是首度獲得最佳外野手肯定。在投手部分，富邦悍將王牌羅力曾連續3年奪下最佳投手，今年他以防禦率2.78拿下防禦率王，也讓他再度拿下最佳九人投手獎。

最佳進步獎入圍前三名分別為吳東融、林立和陳仕朋，林靖凱、陳晨威及廖乙忠將爭奪年度新人獎，至於年度最有價值球員則由朱育賢、林泓育與陳俊秀共同角逐。

中華職棒今年再度與台新銀行合作舉辦「2019中華職棒台新銀行金手套獎得主神預測」活動，預測活動至今天截止，聯盟也將於24日公布金手套得主。

最佳九人暨最佳指定打擊（獎金：3萬元）

投手

分數

投手

分數

★羅力

135

陳鴻文

17

李茲

71

萊福力

12

李振昌

38

陳仕朋

12

鄭凱文

25

尼克斯

9

捕手

分數

捕手

分數

★林泓育

178

林宥穎

28

黃鈞聲

57

林祐樂

25

一壘手

分數

一壘手

分數

★陳俊秀

149

林智勝

42

林益全

124

高國慶

0

二壘手

分數

二壘手

分數

★郭嚴文

181

王正棠

30

吳東融

83

 

 

三壘手

分數

三壘手

分數

★林立

178

王威晨

87

游擊手

分數

游擊手

分數

★林承飛

124

李宗賢

48

王勝偉

121

 

 

外野手

分數

外野手

分數

★詹子賢

155

張志豪

15

★蘇智傑

90

林哲瑄

12

★藍寅倫

23

張正偉

0

陳子豪

18

 

 

指定打擊

分數

指定打擊

分數

★胡金龍

135

彭政閔

27

林泓育

118

廖健富

0

潘武雄

36

 

 

年度三大獎入圍前三名（依姓氏筆畫排列）

最佳進步獎

吳東融

林立

陳仕朋

最佳新人獎

林靖凱

陳晨威

廖乙忠

最有價值球員獎

朱育賢

林泓育

陳俊秀

最佳進步獎：獎金5萬元；最佳新人獎：獎金8萬元；最有價值球員獎：獎金10萬元。

★分數計算方式：每位投票人於每個獎項可分別投下5分、3分、1分票，各代表第一、二、三名選票，也可選擇不投，或僅投其中一個分數類別，累積分數較高者勝出。

此次投票總參與人數：38人（含中職紀錄組代表3人）。

投票資格：參與中職賽事採訪兩個球季以上之媒體記者。

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