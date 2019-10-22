中職》年度3大獎入圍名單出爐 桃猿3傑挑戰MVP

中職年度獎項入圍者出爐。（中職提供）
〔記者倪婉君／台北報導〕中華職棒大聯盟今天公布2019年最佳九人暨最佳指定打擊得主，以及最佳進步獎、新人王及年度MVP等3大獎入圍名單，其中桃猿3好手朱育賢、林泓育和陳俊秀將挑戰最高殊榮年度MVP；年度三大獎將於10月29日頒獎典禮揭曉。
最佳九人暨最佳指定打擊部分，得主各可獲獎金3萬元。桃猿林立以打擊率3成89勇奪打擊王，並首度拿下最佳三壘手獎項。陳俊秀、藍寅倫、胡金龍分別連續兩年奪下最佳一壘手、最佳外野手及最佳指定打擊。
請繼續往下閱讀...
此外，林泓育、林承飛也是繼2016年獲最佳九人之後，今年再度奪下最佳捕手及最佳游擊手。郭嚴文則是在2017年後再奪最佳二壘手獎項。除了林立首度獲獎、獅隊蘇智傑及兄弟詹子賢，也是首度獲得最佳外野手肯定。在投手部分，富邦悍將王牌羅力曾連續3年奪下最佳投手，今年他以防禦率2.78拿下防禦率王，也讓他再度拿下最佳九人投手獎。
最佳進步獎入圍前三名分別為吳東融、林立和陳仕朋，林靖凱、陳晨威及廖乙忠將爭奪年度新人獎，至於年度最有價值球員則由朱育賢、林泓育與陳俊秀共同角逐。
中華職棒今年再度與台新銀行合作舉辦「2019中華職棒台新銀行金手套獎得主神預測」活動，預測活動至今天截止，聯盟也將於24日公布金手套得主。
最佳九人暨最佳指定打擊（獎金：3萬元）
|
投手
|
分數
|
投手
|
分數
|
★羅力
|
135
|
陳鴻文
|
17
|
李茲
|
71
|
萊福力
|
12
|
李振昌
|
38
|
陳仕朋
|
12
|
鄭凱文
|
25
|
尼克斯
|
9
|
捕手
|
分數
|
捕手
|
分數
|
★林泓育
|
178
|
林宥穎
|
28
|
黃鈞聲
|
57
|
林祐樂
|
25
|
一壘手
|
分數
|
一壘手
|
分數
|
★陳俊秀
|
149
|
林智勝
|
42
|
林益全
|
124
|
高國慶
|
0
|
二壘手
|
分數
|
二壘手
|
分數
|
★郭嚴文
|
181
|
王正棠
|
30
|
吳東融
|
83
|
|
|
三壘手
|
分數
|
三壘手
|
分數
|
★林立
|
178
|
王威晨
|
87
|
游擊手
|
分數
|
游擊手
|
分數
|
★林承飛
|
124
|
李宗賢
|
48
|
王勝偉
|
121
|
|
|
外野手
|
分數
|
外野手
|
分數
|
★詹子賢
|
155
|
張志豪
|
15
|
★蘇智傑
|
90
|
林哲瑄
|
12
|
★藍寅倫
|
23
|
張正偉
|
0
|
陳子豪
|
18
|
|
|
指定打擊
|
分數
|
指定打擊
|
分數
|
★胡金龍
|
135
|
彭政閔
|
27
|
林泓育
|
118
|
廖健富
|
0
|
潘武雄
|
36
|
|
年度三大獎入圍前三名（依姓氏筆畫排列）
|
最佳進步獎
|
吳東融
|
林立
|
陳仕朋
|
最佳新人獎
|
林靖凱
|
陳晨威
|
廖乙忠
|
最有價值球員獎
|
朱育賢
|
林泓育
|
陳俊秀
最佳進步獎：獎金5萬元；最佳新人獎：獎金8萬元；最有價值球員獎：獎金10萬元。
★分數計算方式：每位投票人於每個獎項可分別投下5分、3分、1分票，各代表第一、二、三名選票，也可選擇不投，或僅投其中一個分數類別，累積分數較高者勝出。
此次投票總參與人數：38人（含中職紀錄組代表3人）。
投票資格：參與中職賽事採訪兩個球季以上之媒體記者。