12強》沒在怕的！王柏融攜手頑童小春、楊俊瀚、閃電狼強力應援

「#沒在怕的」adidas力挺台灣隊迎戰世界12強棒球賽。（adidas提供）

〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球錦標賽台灣區預賽即將於11月5日在台開打，台灣隊主場迎戰來自各國的強敵之際，adidas推出「沒在怕的」品牌活動全力相挺，並召集「台灣大王」王柏融、「饒舌霸主」頑童小春、「台灣最速男」楊俊瀚與「電競世界冠軍」閃電狼陳威霖共組最強應援團隊，聯手詮釋迎接挑戰、無所畏懼的從容與自信，同時號召全台球迷一起為台灣隊加油，爭奪2020前進東京的珍貴門票！

「台灣大王」王柏融帶領台灣隊正面對決，無畏各國強敵挑戰，爭奪前進東京的珍貴門票。（adidas提供）

饒舌天團「頑童MJ116」小春，不懼傳統外界眼光、逆風前行， 顛覆主流開創新局。（adidas提供）

「台灣最速男」楊俊瀚全力衝刺迎接挑戰、屢創全國紀錄，於百米賽道突破自我極限！（adidas提供）

「電競世界冠軍」閃電狼電競隊陳威霖選擇非制式的逐夢之路，用世界冠軍證明自我價值。（adidas提供）

adidas同步釋出「沒在怕的」形象影片，透過運動、音樂、電競等不同領域的四位好手闡述「#沒在怕的」之精神。台灣隊國手王柏融，面對各國強敵與大賽高壓環境，無畏挑戰帶領台灣隊與對手正面對決；「台灣最速男」楊俊瀚突破自我極限全力衝刺，在百米賽道上屢屢刷新全國紀錄；饒舌天團「頑童MJ116」成員小春，不懼傳統外界眼光，逆風前行、顛覆主流開創新局；「電競世界冠軍」Flash Wolves閃電狼電競隊陳威霖，學霸出身，卻選擇非制式的逐夢之路，用世界冠軍證明自我價值！

請繼續往下閱讀...

其中，形象影片主題曲「沒在怕的」由頑童小春量身打造，透過歌曲描繪出面對各種困境及挑戰，仍不退縮且勇於突破的品牌精神，與台灣隊並肩奮鬥重返榮耀，希冀台灣隊強棒出擊，打出漂亮好成績！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法