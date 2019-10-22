全運會》16歲東京奧運體操國手丁華恬 平衡木失手摘全能銀牌

丁華恬拿下女子組競技體操個人全能競賽銀牌。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕16歲的丁華恬即將在明年代表台灣前進東京奧運，今日在108年桃園全國運動會女子體操全能決賽，因擅長平衡木發生2次失誤，以48.650分拿下銀牌，金牌由方可晴以49.200分摘下。

丁華恬從4歲開始接觸體操，憑藉過人天賦，近年制霸國內體操界，也是上屆全運會全能金牌，只是這次決賽意外在最擅長的平衡木發生2次失誤，拱手將金牌讓出。教練蔡恆政苦笑表示，「我真的想都想不到她會在平衡木出現失誤，但還是要鼓勵她地板項目有所突破。」

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丁華恬拿下女子組競技體操個人全能競賽銀牌。（記者林正堃攝）

丁華恬去年初次在國際大賽綻放光芒，拿到世界錦標賽平衡木第10名，今年6月在亞洲錦標賽更拿下平衡木金牌，使蔡恆政看見愛徒已具備能力挑戰奧運門票，就不斷替愛徒增強基本功並編排動作，如今丁華恬已成為台灣相隔52年，首位拿到女子體操奧運入場券的女將。

蔡恆政今年帶著丁華恬自世界各國參加大獎賽，以及亞錦賽、世錦賽等大賽，期待讓愛徒累積更多經驗，接下來會努力提升平衡木的實力。蔡恆政説：「從去年世錦賽拿到第10名，我相信只要能趁這段時間把平衡木難度提升及動作編排更好，並在大賽再度展現穩定性，想搶下奧運決賽門票並非不可能。」

丁華恬拿下女子組競技體操個人全能競賽銀牌。（記者林正堃攝）

丁華恬在平衡木表現不如預期。（記者林正堃攝）

丁華恬在平衡木表現不如預期。（記者林正堃攝）

丁華恬在平衡木表現不如預期。（記者林正堃攝）

丁華恬在平衡木表現不如預期。（記者林正堃攝）

丁華恬拿下女子組競技體操個人全能競賽銀牌。（記者林正堃攝）

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