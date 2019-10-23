世界大賽、NBA開幕戰火熱開打 今日賽事預告與轉播

柯爾（左）與薛哲兩位王牌正面對決精彩可期。（資料照，法新社）

自由體育為您帶來本日精采賽事預告與轉播！

眾所矚目的世界大賽終於登場，同樣擁有超強輪值的國民與太空人誰能笑捧最後金盃首戰至關重要，國民派出薛哲（Max Scherzer）、太空人則推出柯爾（Gerrit Cole）先發，兩位強投在今年季後賽都表現相當出色，薛哲拿下2勝0負防禦率僅1.80，飆出27K。上次吞下敗投已經要追溯至5月中旬的柯爾，季後賽3場先發全部奪勝，22.2局共飆出32K，究竟哪隊打線能先突破對方強投呢？精彩的比賽，球迷們千萬不要錯過！

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各位球迷引頸期盼的籃球季也在今天正式回歸，NBA第一場比賽將由衛冕軍暴龍迎戰鵜鶘隊，季中多位奪冠主力離隊的暴龍將由甫獲續約的西亞卡姆（Pascal Siakam）領軍，而季末送走A.戴維斯（Anthony Davis）的鵜鶘，最近則傳來壞消息，當家狀元威廉森（Zion Williamson）已接受關節鏡手術，將至少缺席6週，想要一睹「杜克怪物」風采的球迷恐怕得再等等囉！

開幕戰的第二場好戲將上演精彩的「洛城內戰」，由於明星前鋒P.喬治（Paul George）還在養傷，快艇將由上季FMVP雷納德（Kawhi Leonard）領軍迎戰由詹姆斯（LeBron James）及A.戴維斯領軍的湖人隊，都在夏天大肆進補的同城兩隊第一天就要正面交鋒，誰能奪勝搶下好彩頭，球迷們記得準時鎖定轉播！

詹姆斯（左）與A.戴維斯聯手出擊的首戰引發各界關注。（資料照，法新社）

MLB世界大賽

08:00 國民@太空人 FOX體育、FOX體育3台、民視

NBA開幕戰

08:00 鵜鶘@暴龍 緯來體育

10:30 湖人@快艇 緯來體育、愛爾達體育1台

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