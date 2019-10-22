MLB》球迷在紐約遭基迷羞辱 太空人強投豪氣送免費世界大賽門票

This Astros fan had to be escorted from his seat after getting beer and popcorn thrown in his face



（via mhjay_/Instagram） pic.twitter.com/Zj438VT6pP — Bleacher Report MLB （@BR_MLB） 2019年10月19日

〔體育中心／綜合報導〕洋基在自家主場的瘋狂行為惡名昭彰，日前美聯冠軍戰G5就發生了太空人球迷在洋基球場遭羞辱的事件，不過幸好這些球迷最後因禍得福，獲得了太空人投手（Lance McCullers）免費的世界大賽門票。

一名叫賈西亞（Cruz Arcia）的球迷日前與朋友到洋基球場看球，他回憶從走進球場就有人不斷對著他們叫囂，「洋基球迷直接指著我們的臉說：『嘿，滾回休士頓吧，你們不屬於這裡，你們聞起來像石油跟墨西哥捲餅（德州特色），你們不能在這裡。』」

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然而這一切只是開端，當太空人得分後，情勢也愈來愈緊張，隨後有球迷故意靠近賈西亞、假裝要一起自拍，卻趁機將他手上端著的薯條往臉上倒，害他身上全沾滿起司。賈西亞馬上將男子推開，但旁邊的球迷卻開始朝著三人潑灑啤酒，行為十分惡劣。

隨後球場的保全人員也馬上前來了解狀況，並將賈西亞一行人帶離座位，而這段過程隨即在社群網站上瘋傳，今年因韌帶手術整季報銷的太空人麥卡勒也看到了這段影片、最後更親自私訊賈西亞表示，所有球迷都應該熱愛比賽、為比賽慶祝，沒有哪一隊的球迷應該被如此對待，並稱自己要送給他2張世界大賽的門票，希望屆時他能在休士頓好好享受比賽。

麥卡勒。（資料照，法新社）

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