12強》「小魔神」扛終結者 日本隊勝利方程式出爐

日本隊投手山崎康晃。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球12強賽下個月將登場，今年太平洋聯盟救援王松井裕樹辭退，日本隊總教練稻葉篤紀表示，日本武士隊終結者將由「小魔神」山崎康晃擔任球隊最後一道防線。

《Sponichi Annex》報導，松井裕樹因左手肘不適，辭退國家隊。今年奪太平洋聯盟防禦率王的歐力士21歲投手山本由伸，將擔任中繼投手角色，而連兩年獲得中央聯盟防禦率王的橫濱DeNA投手山崎康晃，則擔任日本國家隊終結者一職。

請繼續往下閱讀...

山本由伸去年擔任後援角色，有著36次中繼點的好表現，而他今年轉戰先發，出賽20場繳出8勝6敗、防禦率1.95的成績，生涯首獲洋聯防禦率王。山本由伸擁有超過150公里的速球，也有約相同球速的卡特球，被日本教練團視為第7、8局的中繼大將。

山本由伸表示，這是很重要的工作，要做好充分準備。他也說自己今年投了很多局數（143局），希望能把經驗帶到大賽。

山崎康晃本季出賽61場，戰績3勝4敗30次救援成功，防禦率1.95，連兩年都摘下央聯救援王。他表示，要為松井裕樹、以及另名辭退的樂天投手森原康平的份一起努力，「2009年後奪冠後，就沒有再拿世界第一，我們要向世人展現日本野球的強大。」

日本隊投手山崎康晃。（資料照，記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法