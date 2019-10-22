中職》林安可秋訓二刀流 期待迎來中職投球實戰

林安可（右）和泱泱（左）。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕統一獅野手林安可今出席運動品牌Under Armour的健身活動，分享近期秋訓的狀況，新球季可望以二刀流身分出賽，他目前以投手訓練為主，野手訓練為輔，他表示，相當期待能在中職初登板。

林安可上季以野手身份加入中職，對於上季表現，他認為還可以接受，且大家對他都還有些陌生，仍有許多地方要加強。球隊目前已經展開秋訓，他個人的訓練包含投手、野手的訓練，得從早上8點半一直練到下午3、4點，相當精實，「現在還是以基礎投球訓練為主，另外進行體能、重訓，再慢慢提升強度。」

請繼續往下閱讀...

林安可透露自己前次在正式比賽投球已經是大四的春季聯賽，新任教頭林岳平也曾協助他微調投球動作，他說：「很期待能夠在中職初登板，新球季目標是希望投球、野手身份都能並進，並且維持好身體健康。」

林安可（右）和泱泱（左）。（記者粘藐云攝）

林安可（右）和泱泱（中）在活動現場示範健身動作。（記者粘藐云攝）

林安可（右）和泱泱（左）。（記者粘藐云攝）

林安可（右）和泱泱（中）一同出席記者會。（記者粘藐云攝）

林安可（右）和泱泱（中）一同出席記者會。（記者粘藐云攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法