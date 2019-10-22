全運會》「台灣最速男」楊俊瀚200兩趟輕鬆跑 明挑戰本屆第3金

「台灣最速男」楊俊瀚在108年桃園全國運動會男子200公尺準決賽以21秒65取得分組第1晉級明日決賽。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今日在108年桃園全國運動會男子200公尺準決賽以21秒65取得分組第1晉級明日決賽，他透露，今日預賽、準決賽都以晉級及保護身體為重，期待在本屆全運會最後一趟的決賽能夠有好表現。

楊俊瀚去年雅加達亞運決賽飆20秒23，締造全國新猷；本季最佳則是在5月全大運跑出的20秒37。不過，他7月弄傷鼠蹊部後，直到9月才恢復正常訓練，並開始進行直線衝刺等課表，他認為在短時間能把狀況提升起來，已感到十分不可思議。

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楊俊瀚下午在200公尺預賽跑出21秒90快意取得分組第1，準決賽維持穩定表現，再度率先衝過終點線。楊俊瀚透露，目前身體狀況不俗，今日兩趟以晉級為主，相信稍作休息後，明天決賽能夠拿出更好的表現。

「跨欄王子」陳傑昨日在400公尺決賽以46秒83，0.04秒險勝學弟楊隆翔的46秒87，斬獲生涯全運會第10金。陳傑今日在主項400跨欄以53秒31分組第1晉級明日決賽。

「台灣最速男」楊俊瀚在108年桃園全國運動會男子200公尺準決賽以21秒65取得分組第1晉級明日決賽。（記者林岳甫攝）

「台灣最速男」楊俊瀚在108年桃園全國運動會男子200公尺準決賽以21秒65取得分組第1晉級明日決賽。（記者林岳甫攝）

「台灣最速男」楊俊瀚在108年桃園全國運動會男子200公尺準決賽以21秒65取得分組第1晉級明日決賽。（記者林岳甫攝）

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