羽球》戴資穎穩居世界球后 陳雨菲攻頂不成名次再降

台灣一姊戴資穎（左）穩居世界球后，台灣一哥（右）則排在男單世界第二。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯今天公布最新世界排名，台灣一姊戴資穎穩居世界球后寶座，而中國好手陳雨菲上週因傷退賽止步四強，本週排名也從第3名掉至第4名。而台灣一哥周天成則仍維持世界第二。

戴資穎上週在丹麥羽球公開賽摘冠完成2連霸，並以93045分居球后寶座，迎來生涯第142週球后週數，繼續堆高「小戴障礙」。不過，本週的法國賽，戴資穎去年獲亞軍，因此有保分壓力。

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日本選手山口茜近況欠佳。（資料照，歐新社）

近況欠佳的日本山口茜，目前以91950分暫居第二，由於她去年在法國賽奪冠，今年的法國賽有極大保分壓力；日本女將奧原希望上週丹麥賽獲亞軍，排名從第4升至第3。

陳雨菲在上週丹麥賽女單4強戰面對小戴時，因右腳扭傷提前退賽，她本週女單排名也從第3掉至第4。陳雨菲去年在法國賽打進4強，但今年的法國賽因傷不打，下週的積分將會再倒扣。

中國陳雨菲。（資料照，法新社）

泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）排在第5，印度一姐辛度（PV Sindhu）排第6，中國女將何冰嬌排第7；加拿大華裔好手李文珊升1名來到第8，印度前球后賽娜（Saina Nehwal）降1名至第9，日本高橋沙也加升1名來到第10名。

日本球王桃田賢斗。（資料照，法新社）

男單方面，球王仍是日本桃田賢斗，周天成以80548分暫居第2，中國石宇奇排第3，中國諶龍升1名排第4，丹麥安童森（Anders Antonsen）降1名至第5名。丹麥前球王安賽龍（Viktor Axelsen）升1名至第6名，印尼好手克里斯蒂（Jonatan Christie）降1名至第7名，印尼金廷（Anthony Sinisuka GINTING）排第8，香港好手伍家朗升1名至第9名，印度一哥斯里坎特（Kidambi Srikanth）降1名至第10名；另名台灣好手王子維則是降1名至第25名。

男雙方面，台灣男雙李洋/王齊麟排第9名，廖敏竣/蘇敬恆降1名排第16名，盧敬堯/楊博涵升3名排第17名。

王齊麟（右）、李洋。（資料照，記者林正堃攝）

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