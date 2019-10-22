日本大賽》軟銀三連勝聽牌 巨人軍快掰了

巨人軍在日本大賽吞3連敗。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕日職總冠軍賽，軟銀古巴洋砲賈西亞爾（Yurisbel Gracial）敲陽春彈，另名古巴洋砲戴斯潘（Alfredo Despaigne）單場2安貢獻3打點，終場軟銀以6：2贏球，在日本大賽取得3連勝聽牌，連3年「日本一」只差一步。

巨人老將龜井善行首局就敲陽春彈先馳得點，賈西亞爾第2局回敬陽春彈追平。軟銀3局上戴斯潘敲適時安打攻1分，3局下龜井善行再揮陽春砲，巨人追平比數。

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不過，軟銀4局上開啟攻勢，巨人這局換19歲新人戶郷翔征後援，1出局後，內川聖一敲安、甲斐拓也選到保送，軟銀攻占一、二壘，輪到軟銀先發洋投洋投范德赫克（Rick van den Hurk）打擊，他短打點出投手前滾地球，戶郷翔征傳三壘傳偏發生失誤，讓軟銀攻占滿壘。

軟銀接著靠長谷川勇也的高飛犧牲打先拿1分，今宮健太敲內野安打再攻占滿壘，柳田悠岐獲保送擠回1分，戴斯潘敲安攻回2分。軟銀在第4局攻下4分大局。

軟銀之後靠牛棚石川柊太、甲斐野央、洋投莫伊尼洛（Liván Moinelo）、以及終結者森唯斗共吃下5局投球無失分，終場軟銀以6：2贏球，日本大賽3連勝取得聽牌。

《日刊體育》報導，日本大賽史上在前3戰都贏球取得3連勝後，過去18次有15次摘冠，奪冠率高達83％。過去只有1958年的西鐵、1986年的西武、以及1989年的巨人，曾上演4連勝大逆轉摘冠。

巨人軍在日本大賽吞3連敗，中心打線陷入低潮，其中今年轉戰巨人的丸佳浩，目前這3戰共9打數沒表現，打擊率「0」。去年人在廣島的丸佳浩也是對上軟銀，共25打數4安，有1轟、3打點，打擊率0.160；坂本勇人這3場共11打數僅1安，打擊率也只有0.091。

軟銀古巴洋砲戴斯潘單場貢獻3打點。（圖片取自軟銀官方臉書）

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