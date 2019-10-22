全運會》雙雄內戰！李智凱氣走唐嘉鴻 完成男子全能3連霸

李智凱贏得男子競技體操個人全能金牌，圖為吊環項目。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕「鞍馬王子」李智凱今日在108年桃園全國運動會男子體操全能決賽，以84.050分氣走發生鞍馬失誤的國家隊戰友唐嘉鴻的83.450分，締造3連霸。

李智凱從8月展開歐洲行一路征戰法國盃、德國世錦賽，其中在世錦賽更是展現出色體力，從成隊資格賽、決賽及全能決賽、鞍馬單項決賽，共上場25套動作，他説：「這樣的高強度賽事，以及從頭到尾參與賽事都是生涯首間，對我而言是個重大突破。」

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李智凱在上屆全運會於全能、鞍馬、跳板、單槓摘金，以及一面地板銀牌，本屆則已進帳成隊銅牌、全能金牌，明日將再度6項單項決賽全數上陣，他強調會全力以赴，但不會要求金牌數量追平上屆，只希望能順利完成本季最後一場賽事。

李智凱贏得男子競技體操個人全能金牌，圖為地板項目。（記者林正堃攝）

李智凱贏得男子競技體操個人全能金牌，圖為地板項目。（記者林正堃攝）

李智凱贏得男子競技體操個人全能金牌，圖為鞍馬項目。（記者林正堃攝）

李智凱贏得男子競技體操個人全能金牌，圖為鞍馬項目。（記者林正堃攝）

李智凱贏得男子競技體操個人全能金牌，圖為鞍馬項目。（記者林正堃攝）

李智凱、徐秉謙、唐嘉鴻。（（記者林正堃攝）

李智凱贏得男子競技體操個人全能金牌，圖為單槓項目。（記者林正堃攝）

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