全運會》「水道速男」吳浚鋒50自奪金 未達奧運A標失望落淚

「水道速男」吳浚鋒５０自奪金，但未達奧運Ａ標，受訪時數度哽咽，情緒崩潰落下男兒淚。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕代表彰化縣的「水道速男」吳浚鋒今在全運會男子50公尺自由式，以22秒47奪金，但未達賽前設定的東奧A標22秒01目標，令他十分沮喪，受訪時難忍男兒淚，但他強調，一定不會放棄奧運夢。

吳浚鋒今年6月在日本公開賽男子50公尺自由式，以預賽22秒37、決賽22秒21，單日兩度刷新全國紀錄，並斬獲台灣於日本賽的首面銅牌，盼今年全運會能乘勝追擊，惜最終未能跨越0.2秒的距離，但本屆50自的成績仍已改寫原22秒52的大會最佳成績。

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過去試圖叩關奧運的吳浚鋒，最後總未能如願，今年力拚一圓登上五環殿堂的夢想，但他坦言，隨著時間進入倒數，爭取門票的時限不斷消逝，令他備感壓力，這次未能一舉達標，也等於再潑了一桶冷水，受訪時數度哽咽，他無奈表示：「我試著調適，但總有時候會出現這樣的狀況。」

不過，吳浚鋒也向自己喊話，絕不會輕易放棄，過了今天的低潮得趕快打起精神，明天還有50公尺蝶式要拚。

此外，12月還有美國公開賽，屆時除了吳浚鋒，王冠閎、王星皓也都將參賽。

「水道速男」吳浚鋒５０自奪金，但未達奧運Ａ標，受訪時數度哽咽，落下男兒淚。（記者吳孟儒攝）

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