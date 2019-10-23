棒球》來自台灣的王牌！胡智為優異表現 獲冬盟高度讚賞

胡智為近期在墨西哥冬季聯盟表現出色。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力小熊隊2A的我國旅美好手胡智為在小聯盟賽季結束之後，前往墨西哥打冬季聯盟，由於近期好表現成為母隊納沃華梅奧人（Mayos de Navojoa）的新王牌，更吸引到了冬盟官方的注意。

胡智為在冬盟表現出色，首戰主投6局被敲5安無失分，前天再度登版又繳7局無失分的佳績，連兩場繳出優質先發，防禦率依舊是完美的「0」。

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胡智為的好表現也引起墨西哥太平洋聯盟的注意，官方推特日前po文大讚他的表現，貼文以胡智為的姓氏英文發音幽默寫道：「一位不需要名字的投手，因為你知道是誰（Who，音同Hu），他是梅奧人隊輪值的新王牌。」同時也在貼文裡放上國旗，讓各國球迷都能認識這名來自台灣的投手。

至於近況不錯的胡智為會不會打12強也引發關注，據悉他本人有高度意願，但梅奧人隊希望他投幾場比賽，可能要到開打前兩天才會抵台。總教練洪一中則在受訪時表示，會願意等到胡智為返台、加入國家隊。

El pitcher que no debe ser nombrado:



You Know Hu.



El nuevo as en la rotación de @OficialMayos pic.twitter.com/MYt9rBRH8m — LMP （@LMPbeisbol） 2019年10月21日

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