NBA》明星賽後回歸有困難 柯爾：K.湯普森恐缺席整季

K.湯普森（右）恐將缺席整季。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士當家射手K.湯普森（Klay Thompson），上季總冠軍戰左膝十字韌帶撕裂，原本預計將缺席至明星賽左右，但勇士主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時更新湯普森的恢復狀況，並證實他很可能將缺席整個球季。

K.湯普森在上季總冠軍賽第6戰遭遇左膝十字韌帶撕裂傷勢，並於7月初手術，原本預期將在明年2月左右回歸，但柯爾說：「我們也不會排除恢復情況一切順利，但現實的情況是，4月1日是一個時間點，那是十字韌帶撕裂手術後9個月恢復期的結束時間，他不太可能在本季復出。」

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柯爾透露，湯普森目前恢復的狀況很不錯，膝蓋也沒有疼痛的感覺，但還不能奔跑，只能定點練習投籃，「我很為他難過，沒有辦法真正的與隊友並肩作戰，無法感受到自己是其中一份子，他很想念比賽的感覺。」

柯爾提到過去自己在大學時期，曾遇過十字韌帶撕裂的傷勢，當時也花了一年的時間才能重回賽場，因此湯普森也很可能需要缺席一整季。

面臨湯普森缺陣的情況，柯爾說：「我們的年輕人需要做好準備，填補他的空缺，而當他回歸時，這些年輕球員已經可以獨當一面成為輪替的球員，這樣我們會更加強壯。」

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