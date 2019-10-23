法國賽》找回手感終於不再一輪遊 「超級丹」道出這點很關鍵

林丹。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕中國名將林丹今終於重振雄風，今凌晨在超級750系列法國羽球公開賽首輪，以21：12、21：9力退法國選手利弗德斯（Brice Leverdez），終結連3站巡迴賽一輪遊的命運，賽後林丹談到找回好手的原因，是因為自己「這部機器終於發動起來了」。

雖然和被稱為「爆冷製造機」的法國利弗德斯已經有2年沒有交手，不過「超級丹」林丹從開賽就展現絕佳壓制力，場上積極進攻，僅花39分鐘就輕鬆直落二收拾對手晉級，賽後林丹先大讚利弗德斯，認為他是法國男單中技術最細膩的選手，也提到利弗德斯過去曾2度扳倒大馬球王李宗偉，上週又在丹麥賽首輪爆冷擊退印尼好手金廷，所以自己備戰的時後也特別謹慎。

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談到近期3站一輪遊的原因，林丹表示：「其實最主要的還是把自己動起來，那幾站比賽，輸球的原因主要還是在自己的狀態上，從丹麥打到法國，輸球當然是難免的，但我覺得最重要的是要把自己調整到最好的狀態，現在就我的年紀，可能不是十幾、二十歲，需要用不同的方式或是更長的時間讓我這部機器好好發動，從這站開始會在針對這部分好好做準備。」

開季迄今林丹已遭遇七次一輪遊，但4月份他曾奪下大馬公開賽冠軍，加上中國男單新秀石宇奇因腳傷，復出時間始終沒有時間表，奧運之路雖然嚴苛，不過林丹還沒有放棄的打算，「就是要打的很投入很專注，速度和進攻、防守意識都能展現出來，能拿冠軍當然最好，很多比賽打完後還沒有調動就輸掉，希望後面幾站能夠做得更好一些，繼續專注打好比賽。」

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