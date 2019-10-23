NBA》不夠格？ 麥可喬丹：柯瑞還不是名人堂球員

柯瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）的三分球神射，近年引起聯盟現象級的生態改變，不過黃蜂隊老闆、傳奇球星麥可喬丹最近受訪表示，他認為柯瑞還不是位名人堂球員。

「他還是很棒的球員，但還不是名人堂球員。」喬丹表示，如果要選他個人的夢幻隊，除了自己以外的四名隊友是歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、皮朋（Scottie Pippen）、魔術強森（Magic Johnson）以及沃西（James Worthy）。「我過去就和這些人對抗，我選擇我知道的人。」

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喬丹此番言論究竟是認為「柯瑞還不夠格成為名人堂球員」、或是「柯瑞還不在名人堂中」，值得商榷，但已經引起網友熱烈討論，勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）對此則是微笑以對：「麥可喬丹有自己的名人堂球員，在他自己的印象裡，他說什麼就是什麼。」

被喬丹點名的魔術強森則在推特上滅火：「大家冷靜點，我們都知道柯瑞未來會成為名人堂球員，但麥可喬丹不能說出來，因為他會被聯盟罰款。」魔術強森去年曾在節目上公開稱讚「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）擁有MVP身手，有天能帶領公鹿奪冠，結果違反聯盟「反干涉（anti-tampering）」條款，挨罰五萬美元。

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