NBA》勇士終於有好消息！主力中鋒開幕賽就能歸隊

勇士主力中鋒魯尼有望在開幕戰就回歸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕禁區戰力不足一直都是金州勇士最大的問題，今年球季都還沒開打，陣中能打中鋒的三位球員全掛傷號，讓他們的禁區在熱身賽慘遭湖人肆虐。台灣時間25日早上將迎來開幕戰的灣區大軍，今終於傳出好消息，陣中主力中鋒魯尼（Kevon Looney）有望在開幕戰就回歸。



勇士今年陣容大風吹，新球季還沒開打就傷兵累累，新外援七呎長人考利斯坦（Willie Cauley-Stein）先扭傷左腳、今年在選秀上次輪選進的19歲塞爾維亞長人Alen Smailagic也扭傷，連當家射手K.湯普森（Klay Thompson）恐怕也得整季報銷。

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好在今傳出休季期間剛與球隊達成3年1500萬續約的中鋒魯尼，受訪時主動透露自己有望在對上快艇的開幕戰回歸。三週前拉傷腿筋的魯尼，一直休戰至今，不過今夏多位老將離開灣區，也讓23歲的盧尼成為主帥柯爾仰賴的球員之一，之前柯爾在記者會就曾表示，新球季計劃要讓盧尼場均打滿30分鐘。

魯尼上季在勇士「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）受傷缺陣之下獲得比以往更多的出賽機會，平均18.5的上場時間能貢獻6.3分、5.2籃板的表現、命中率62.5%寫下生涯新高，更在季後賽適時挺身而出，就連鎖骨骨折仍帶傷上陣，拚勁十足。

中鋒魯尼（左）上季表現亮眼，季後賽更戰線拚勁，深獲勇士主帥柯爾信賴。（資料照，美聯社）

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