NBA》暴龍打造史上最貴冠軍戒 林書豪之後領

林書豪。（圖片取自林書豪IG）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕今年按照慣例，衛冕軍暴龍在賽前舉行冠軍戒儀式，與主場球迷見證冠軍旗升旗，林書豪雖已離開多倫多，但之後也將領到這枚堪稱史上最貴的專屬冠軍戒。

當地媒體《TSN》報導，這枚冠軍戒使用650顆鑽石鑲嵌，計14克拉重，不但是最大顆的冠軍戒，耗費金額也是史上最高，參與設計的羅利（Kyle Lowry）笑說，「大家肯定會很吃驚，這是一枚很特別的總冠軍戒，因為這不但是隊史首冠，我們也是美國境外首支稱王的NBA球隊，我希望在設計上能夠與眾不同，所以也砸下重本。」

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冠軍戒富有與當地相關的元素，包含「North（北境）」，加拿大楓葉標誌，並將季後賽的比分都刻在上面，16顆紅寶石代表季後賽的16勝；另外，也刻上冠軍隊成員的球衣號碼，每位球迷都能拿到專屬刻上自己名字的戒指。

暴龍今年陣容有不小變動，雷納德（Kawhi Leonard）、D.格林（Danny Green）和林書豪等人離隊，但他們都將在之後領到冠軍戒。

A historic ring for a historic accomplishment. #WeTheNorth pic.twitter.com/IZdkXQTj4B — Toronto Raptors （@Raptors） October 22, 2019

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