NBA》遭「籃球之神」評不夠格進名人堂 勇士一哥柯瑞回應了

勇士一哥柯瑞謙虛回應喬丹評價。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）的三分球神射，近年引起聯盟現象級的生態改變，不過黃蜂隊老闆、傳奇球星「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）最近受訪卻直指，他認為柯瑞還不算是個名人堂球員，柯瑞今天也作出回應，謙虛地表示知道自己還有許多需要證明的事。

喬丹日前受訪時指出「雖然柯瑞是很棒的球員，但卻還不是名人堂球員。」此話一出馬上引起球迷熱議，傳奇球星魔術強森也急忙在推特上幫忙滅火，希望大家能冷靜討論，並表示大家知道柯瑞未來會成為名人堂球員，「但麥可不能說出來，因為這樣他就會遭聯盟罰款。」

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「籃球之神」喬丹日前評斷柯瑞還不是名人堂等級的球員。（資料照，美聯社）

而當柯瑞被問到「籃球之神」對他的平評價時沒有任何不滿也謙虛表示，雖然認為自己的狀況還不錯，不過也知道自己還有許多需要證明自己的地方。

「我認為自己還不錯啦！但我不會因此驕傲或自滿，」柯瑞受訪時說道，「我知道自己還有很多需要改進的地方，不過當你聽到一個有史以來最棒的球員評價你時，其實還蠻有趣，從我登上NBA舞台以來， 總是可以聽到許多退役的球員評估現役動員，這對於球迷來說，絕對是茶餘飯後很棒的話題，不過最重要的事我知道我現在狀態還不錯，但也仍然有許多事需要去自己去證明。」

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