MLB》老兵不死！齊默曼這一轟 創大聯盟史上第一紀錄（影音）

齊默曼敲出國民隊史在世界大賽的首轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟生涯來到第15年，國民隊35歲老將齊默曼（Ryan Zimmerman）終於一圓世界大賽夢想，今天在2局上對太空人王牌柯爾（Gerrit Cole）敲出陽春砲，得到國民隊在世界大賽的第1分，更創下大聯盟史上第一位被同一隊首輪選中、又締造隊史世界大賽首轟的紀錄。

今年是國民隊史（含前身博覽會隊）51年來首闖世界大賽，當年他們在2005年搬遷到華盛頓改為國民隊的首次選秀會上，第一輪第4順位就是選中齊默曼，他在隔年生涯首個完整球季，曾於9局下砲打王建民再見轟，成為建仔生涯難忘的記憶。

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結果齊默曼一待在國民就是15年，在今天以前，齊默曼大聯盟生涯出賽1689場卻還沒打過世界大賽，是大聯盟現役球員中最多場的紀錄，由他來完成國民隊史在世界大賽的第一個得分，再適合不過了。

Ryan Zimmerman is the first player to be the first draft pick in club history and hit their first ever #WorldSeries HR. pic.twitter.com/qiTjSnsJqS — MLB Stats （@MLBStats） October 23, 2019

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