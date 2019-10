MLB》老兵不死！齊默曼這一轟 創大聯盟史上第一紀錄（影音）

齊默曼敲出國民隊史在世界大賽的首轟。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟生涯來到第15年,國民隊35歲老將齊默曼(Ryan Zimmerman)終於一圓世界大賽夢想,今天在2局上對太空人王牌柯爾(Gerrit Cole)敲出陽春砲,得到國民隊在世界大賽的第1分,更創下大聯盟史上第一位被同一隊首輪選中、又締造隊史世界大賽首轟的紀錄。

今年是國民隊史(含前身博覽會隊)51年來首闖世界大賽,當年他們在2005年搬遷到華盛頓改為國民隊的首次選秀會上,第一輪第4順位就是選中齊默曼,他在隔年生涯首個完整球季,曾於9局下砲打王建民再見轟,成為建仔生涯難忘的記憶。

結果齊默曼一待在國民就是15年,在今天以前,齊默曼大聯盟生涯出賽1689場卻還沒打過世界大賽,是大聯盟現役球員中最多場的紀錄,由他來完成國民隊史在世界大賽的第一個得分,再適合不過了。

