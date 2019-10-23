NBA》暴龍雙衛延長賽發威 開幕戰苦勝青年軍鵜鶘

范維利特（中）攜手羅利三分球連飆，幫助暴龍奠定勝基。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕NBA今正式點燃戰火，新賽季首場比賽就進入延長賽，衛冕軍暴龍陷入苦戰，最終靠著范維利特（Fred VanVleet）和羅利（Kyle Lowry）連續的三分球奠定勝基，兩人聯手攻下56分，助隊以130：122擊退鵜鶘，首戰旗開得勝。

今按照慣例，賽前舉行冠軍戒儀式，暴龍與全場球迷在家見證冠軍旗升旗，羅利（Kyle Lowry）表示，這是趟漫長的過程，很開心能與北境的球迷共享光榮一刻。

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暴龍賽前舉行冠軍戒儀式，與全場球迷在家見證冠軍旗升旗，羅利開心展示冠軍戒。（美聯社）

不過，暴龍少了雷納德（Kawhi Leonard）後首戰，面對有備而來的鵜鶘打得十分辛苦，這批青年軍雖少了狀元郎Z.威廉森（Zion Williamson）助拳，但靠著快速導傳製造空檔，讓龍軍防不勝防，以56：61落後。

暴龍在下半場一度超前比分，決勝節戰況膠著，多次互有領先，主要得分點西亞卡姆（Pascal Siakam）在最後50.1秒吞下進攻犯規，犯滿離場，N.鮑威爾（Norman Powell）最後一擊失手，錯失帶走比賽的機會，比賽進入延長賽，兩隊互有領先，但龍軍靠著范維利特和羅利挺身而出，最終以8分差勝出。

鵜鶘全場飆進19顆三分球，新成員英葛蘭（Brandon Ingram）攻下全隊最高22分，射手瑞迪克（JJ Redick）包辦4顆三分球、獲16分，J.哈勒戴（Jrue Holiday）拿13分。

暴龍採用8人輪替，共5人得分上雙，西亞卡姆扛下進攻大旗，繳出34分、18籃板的豪華數據，范維利特單場轟進5顆三分彈，攻下34分寫生涯新高，外帶7助攻5籃板，羅利拿22分，伊巴卡（Serge Ibaka）獲13分。

新球季改披鵜鶘球衣的英葛蘭（右）拿下全隊最高分。（USA TODAY Sports）

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