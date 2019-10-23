NBA》不用搶了！美媒曝三冠老將明年重回勇士

前勇士3冠老將「小AI」伊古達拉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前勇士3冠老將「小AI」伊古達拉（Andre Iguodala）可能迎接生涯最後一季，而今夏被交易到灰熊的他，吸引了包括火箭、湖人、快艇等多支勁旅搶人，但灰熊卻沒有打算輕易放人，不過今美媒《紐約時報》記者卻爆料，伊古達拉幾乎已經確定明年夏天就會重返勇士。

伊古達拉已是聯盟15年沙場老將，在勇士拿了3枚冠軍戒，曾獲選總冠軍賽MVP，上季後因為勇士要騰出薪資空間，吸收新血羅素（D'Angelo Russell）的頂薪合約，將只剩一年合約的伊古達拉、現金200萬美元和1枚2024年受保護首輪籤，打包送去灰熊。



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儘管已經35歲，伊古達拉仍是炙手可熱的球員，之前就傳出火箭、湖人甚至快艇在內的多支球隊，都有意追求他。正在重建中的灰熊，原打算買斷伊古達拉合約，但衡量小AI的市場行情後，灰熊180度大轉變不願輕易放走這位3冠老將，不過最後灰熊目前和伊古達拉取得協議，允許他可以不用出席季前訓練營，也會想繼續想辦法交易他。

而今《紐約時報》知名記者Marc Stein今撰文，指出若灰熊沒辦法在明年交易大現前，將伊古達拉交易出去，那麼小AI很有可能會回到勇士結束他的NBA生涯，據悉小AI現在非常渴望回到老東家勇士，但卻受限於球隊薪資上限，不過本季結束後就能成為自由球員的他，幾乎已經篤定將重返灣區。

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