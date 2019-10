NBA》莫雷挺港風波延燒 暴龍、快艇主場觀眾黑衣示威撐香港

暴龍主場觀眾著黑衣力挺香港。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA今迎來2019-20年開幕戰,去年衛冕軍暴龍在主場業銀行體育館(Scotiabank Arena)迎戰來訪的鵜鶘,「洛城雙雄」湖人、快艇也史坦波中心(Staples Center))開戰,在而火箭總管莫雷(Daryl Morey)挺港示威所風波持續延燒,開幕賽出現穿著黑衣觀眾,支持香港反送中運動,也有成群聲援香港「反送中」的民眾,分別聚集在暴龍、主場外示威。

火箭隊總管莫雷日前在推特發文「挺自由、撐香港」後,讓中國上下相當不滿,紛紛喊出全面抵制的口號,甚至要求莫雷道歉,NBA總裁席爾瓦(Adam Silver)發表聲明時也表態支持莫雷擁有言論自由,引發中國嗆聲抵制NBA。

球迷身穿挺港黑衣觀賽。(法新社)

暴龍賽前送給今天前來觀戰的球迷金色暴龍圖樣T恤和複製的冠軍戒,不過多倫多港人團體在網路發起募款,籌募了超過三萬元加幣(約台幣70萬),印製7千件T恤,正面用亮黃色寫著「The North Stand With Hong Kong(北國支持香港)」,在場外分發給球迷,同樣也有成群民眾聚集在湖人、快艇洛杉磯主場外,示威抗議。

球迷在湖人、快艇主場外示威,力挺香港。(法新社)

