NBA》莫雷挺港風波延燒 暴龍、快艇主場觀眾黑衣示威撐香港

暴龍主場觀眾著黑衣力挺香港。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今迎來2019-20年開幕戰，去年衛冕軍暴龍在主場業銀行體育館（Scotiabank Arena）迎戰來訪的鵜鶘，「洛城雙雄」湖人、快艇也史坦波中心（Staples Center））開戰，在而火箭總管莫雷（Daryl Morey）挺港示威所風波持續延燒，開幕賽出現穿著黑衣觀眾，支持香港反送中運動，也有成群聲援香港「反送中」的民眾，分別聚集在暴龍、主場外示威。

火箭隊總管莫雷日前在推特發文「挺自由、撐香港」後，讓中國上下相當不滿，紛紛喊出全面抵制的口號，甚至要求莫雷道歉，NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）發表聲明時也表態支持莫雷擁有言論自由，引發中國嗆聲抵制NBA。

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球迷身穿挺港黑衣觀賽。（法新社）

暴龍賽前送給今天前來觀戰的球迷金色暴龍圖樣T恤和複製的冠軍戒，不過多倫多港人團體在網路發起募款，籌募了超過三萬元加幣（約台幣70萬），印製7千件T恤，正面用亮黃色寫著「The North Stand With Hong Kong（北國支持香港）」，在場外分發給球迷，同樣也有成群民眾聚集在湖人、快艇洛杉磯主場外，示威抗議。

球迷在湖人、快艇主場外示威，力挺香港。（法新社）

the best clip to start the NBA season is this kid baiting the broadcast into flashing a "Fight for freedom stand with Hong Kong" sign on TV and then the cameraman pans away pic.twitter.com/B30ubY63CX — Rod Breslau （@Slasher） October 23, 2019

今NBA開幕賽於稍早已開打，除了暴龍與鵜鶘之戰，還有話題度爆表的「洛城雙雄」─快艇、湖人內戰，而騰訊雖照常轉播了快艇湖人之戰，不過中國官方媒體央視卻未見開幕戰的轉播，而是改成職播武漢的軍人運動會比賽，抵制似乎尚未結束，引起球迷、網友討論。

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