NBA》雷納德繳30分力抗詹皇+AD！快艇開幕戰擊敗湖人

雷納德（中）力拚湖人兩大球星。（USA TODAY Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA 2019-20球季今登場，眾所矚目的「洛城內戰」在開幕戰上演，快艇在雷納德（Kawhi Leonard）、L.威廉斯（Lou Williams）聯手帶領下，以112：102擊敗湖人，收下例行賽首勝。

湖人今在詹姆斯（LeBron James ）和A.戴維斯（Anthony Davis ）帶領下，開打出13：2的攻勢，該節後段，雙方換上替補球員，而上季表現亮眼的快艇板凳大軍，L.威廉斯（Lou Williams）、J.格林（JaMychal Green）一上陣便做出貢獻，J.格林倒數20秒時飆進關鍵三分球，雙方僅剩3分差。

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次節上演詹姆斯和雷納德的飆分戲碼，雷納德單節攻下16分，聯手小將哈克雷斯（Maurice Harkless）率隊超前，半場打完率快艇以8分領先湖人。

雷納德（左）繳出全隊最高30分、6籃板、5助攻力抗詹姆斯（右）領軍的湖人大軍。（美聯社）

易籃後，快艇延續火力，拉出一波8：2攻勢，一度取得雙位數領先，不過湖人靠著D.格林（Danny Green ）的4分打和詹姆斯的暴扣，再次迎頭趕上，且D.格林在倒數2分鐘飆進3顆三分球，助隊扳平。

決勝節，快艇L.威廉斯、雷納德聯手要回領先，加上紫金大軍關鍵時刻失誤頻頻，也無法掌握籃板，只能苦吞本季首敗。

快艇全隊5人得分上雙，雷納德繳出全隊最高30分、6籃板、5助攻，替補上陣的威廉斯進帳21分、7助攻。湖人射手D.格林飆進7顆三分球，攻下全隊最高28分，詹姆斯挹注18分、9籃板、8助攻，A.戴維斯在洛城的首場例行賽，繳出雙十數據，25分、10籃板。

詹姆斯挹注18分、9籃板、8助攻。（法新社）

A.戴維斯（右）首戰繳出雙十成績。（歐新社）

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