射箭天后陳怡瑄 全運會複合弓摘金

射箭天后陳怡瑄（右2）即便國外出賽頻率極高，仍舊積極備戰全國運動會，在全運會順利奪下複合弓女子個人金牌。 （新竹市政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕108年全國運動會第3天賽程，新竹市繼保齡球奪下一金一銅，及游泳1500公尺自由式一金外，22日再傳捷報，射箭天后陳怡瑄於複合弓項目再榮獲一金，累積總牌數為3金2銀8銅，市長林智堅期勉選手們再接再厲，為新竹市爭取榮耀。

市府教育處表示，射箭項目為新竹市既有重點發展運動項目，除以反曲弓為主有小奧運隊之稱的富禮國中-香山射箭隊之外，近幾年複合弓的發展也突飛猛進。畢業於新竹高商的陳怡瑄，2017年世界大學運動會奪下複合弓女子個人銀牌、2018雅加達亞運混雙金牌、團體銅牌、2019拿坡里世大運團體銀牌、 斯海爾托亨博斯世錦賽團體金牌、混雙銅牌，即便國外出賽頻率極高，仍舊積極備戰全國運動會，也順利奪下複合弓女子個人金牌。

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而目前進帳的兩面銀牌由游泳項目包下。「我要抱女兒上台。」兼顧學業、家庭與訓練的博士蛙王李炫諺，不放棄任何一個項目；這次雖未能持續連霸100公尺蛙式與200公尺蛙式，依舊拿下100公尺銀牌、200公尺銅牌、400公尺接力銅牌，展現為父則強的堅韌感。

教育處表示，新竹市目前總牌數為3金、2銀、8銅，3 金分別是男子組保齡球盟主賽鄧國勝、女子組游泳1500公尺自由式李宥彤、女子組複合弓個人賽陳怡瑄；2銀為男子組游泳100公尺蛙式李炫諺、男子組游泳4x200公尺自由式接力許哲維、王皓、許哲毓、王澤。

8銅則是男子組保齡球三人賽鄧國勝、林國安、鄭吉宇、競走項目20公里男子組許嘉維、女子組吳宇欣、男子組游泳200公尺蛙式李炫諺、男子組游泳4x100公尺混合式接力蔡仁凱、李炫諺、蔡易霖、王澤、男子組游泳4x100公尺自由式接力王皓、蔡易霖、許哲毓、王澤、女子組射箭反曲弓團體賽林詩嘉、蘇思蘋、譚雅婷、女子組田徑1500公尺朱韻丞。

兼顧學業、家庭與訓練的博士蛙王李炫諺，不放棄任何一個項目；這次在全運會拿下100公尺銀牌、200公尺銅牌、400公尺接力銅牌，展現為父則強的堅韌感。 （新竹市政府提供）

全運會女子組射箭反曲弓團體賽榮獲銅裨的林詩嘉（右4）、蘇思蘋（右1）、譚雅婷（右2）。（新竹市政府提供）

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