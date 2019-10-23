網球》張聖揚連6年代表美國 參加ITF世界青壯年錦標賽

張聖揚（左一）連續六年入選美國代表隊，參加ITF所舉辦的世界青壯年網球錦標賽。（網協提供）

〔體育中心／綜合報導〕英文名和網球名將張德培（Michael Chang）相同的台裔業餘好手張聖揚，大器晚成的他，如今連續六年入選美國代表隊，參加ITF所舉辦的世界青壯年網球錦標賽。

父母來自台灣的美國業餘網球新秀的張聖揚，2014年起連六年代表美國參加國際網球聯盟（ITF--International Tennis Federation）舉辦的世界青壯年網球錦標賽，並以40歲、45歲級組美國四位代表之一的身分，與世界各國好手爭取「 Trabert盃」及「Dubler盃」錦標。

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張聖揚和張德培年紀相同，是南加州執業的視學眼科醫師（Optometrist），他横掃球場的精湛球技，也為自己贏得業餘網球高手的名聲。2013年他先後參加美國網球協會（USTA）舉辦的15場球賽，獲得10場冠軍的佳績，使他名列該年度美國網球界40歲年齡組別中的第一名。

少年時期的張聖揚，在父母的帶領下開始接觸網球，但父親是非專業性的指導。13歲時，張聖揚父母得知張德培兄弟由父親張洪笙一手訓練出來，因此向請張洪笙擔任張聖揚和他的哥哥的網球教練。

張聖揚兄弟在張洪笙的指導下，網球水準大幅提升，不久皆獲選進入所就讀的加州惠特尼高中（Whitney High School）網球校隊。張聖揚兄弟不僅相繼榮獲校內單打排名第一，還擔任惠特尼高中網球校隊隊長直到畢業。

不過，張聖揚在加州大學4年時間，並未繼續打球。大學畢業後進入南加大視學眼科學院四年，仍然忙於學校課業，鮮少出現在球場。

張聖揚在27歲時回到洛杉磯家中籌劃開業，才有時間重拾球拍，開始參加USTA舉辦的分級比賽，便打入僅次於公開組的最高層級5.5級賽事。30歲時，張聖揚已是南加州USTA5.5級排名第一。

不過，張聖揚在醫務忙碌之餘打了3、4年的網球後，為了開創第二家診所，張聖揚再度告別球場，暫停打球比賽的步伐。

2013年，年滿40歲的張聖揚，開始參加美國網球協（USTA）40歲級組的比賽，不但繳出好成績，也連六年代表美國參加ITF（國際網球總會）第34屆至第39屆世界盃青壯年40歲組（Tony Trabert Cup）及45歲組（Dubler Cup）的團體錦標賽，不僅是個人在網球生涯中的至高榮譽，也爲自己在美國網壇壯年組締造令人難以置信的記錄。

只打過中學校隊，又曾經兩度長時間中斷打球的張聖揚，如何能六度取得USTA 40歲組和年年度全國排名第一，並4年連續代表美國參加ITF青壯年世界錦標賽？對這個問題，他的教練Tony Sena的答案是：「張聖揚是學習『如何比賽』的好學生，他不害怕比賽，而且還會不斷增進比賽的能力。」

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