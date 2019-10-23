NBA》轉隊後首戰狂轟28分！ D.格林打破湖人隊史紀錄

D.格林拿下全隊最高的28分，打破湖人隊史紀錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年從衛冕軍加盟紫金大軍的射手D.格林（Danny Green），今天在開幕戰狂飆7記三分球，轟下28分7籃板，雖然這個好表現無法帶領球隊在開幕戰旗開得勝，但D.格林也成功締造湖人隊的隊史紀錄。

D.格林今天在上半場僅投進1記三分球拿下3分，下半場他火力全開，第三節就狂轟5記三分球，第四節再投進1記三分球，全場豪取28分是隊上最高，另外他還抓下7記籃板球、2記抄截以及1次火鍋，沒有發生失誤。

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D.格林的精采表現，讓他成為了湖人隊史上初登場得分最高的球員，先前湖人隊史初登場得分最高的球員是「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），他在1975年從公鹿轉至湖人隊後，首戰就拿下27分。而詹姆斯（LeBron James）在湖人隊的首戰則拿下了26分。

賽後湖人隊主帥沃格爾（Frank Vogel）也稱讚D.格林的好表現，他認為隊上的天份讓D.格林能夠獲得很多空檔，但他不會僅讓D.格林待在角落，同時會讓他在空手掩護上做出貢獻，沃格爾表示，今天D.格林打得相當侵略，他也有個很棒的夜晚。湖人隊在今年夏天與他簽下一張2年3000萬美元的合約。



（左起）雷納德與D.格林兩位去年的冠軍前隊友今天在場上相見歡。（法新社）

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