巨人盃少棒賽熱血開打 13縣市40支隊伍競技

台南市巨人盃全國少棒錦標賽開幕，共有全國13個縣市40支隊伍參賽。（記者劉婉君攝）

［記者劉婉君／台南報導］台南市巨人盃全國少棒錦標賽今天開幕，全國13個縣市共40支隊伍參賽，即日起26日在南市小北A、B、C、E、安慶國小棒球場等5個場地開打，台東卑南國小將挑戰二連霸，台南協進國小等的地主隊，則力拚將冠軍留在台南。

巨人盃少棒賽今天下午在小北E棒球場舉行開幕儀式，由台南市長黃偉哲開球，第一代巨人隊成員沈清文則是本屆賽事的裁判之一，中華職棒統一獅球員林安可及莊駿凱也到場，受到小球員歡迎。

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主辦單位表示，今年參賽隊伍較往年增加，南市在近年來積極推動3級棒球下，參加的隊伍也從去年的9隊增加為12隊。

巨人盃少棒賽除了有冠軍盃還有一面冠軍錦旗，但冠軍錦旗必須連續3年奪冠才能迎回，迄今舉辦第十屆，尚無隊伍完成三連霸的霸業成功迎回錦旗，錦旗上可看到懸掛著歷屆冠軍隊伍的名條旗。

主辦單位除了歡迎民眾到場為小選手們加油，小北E棒球場的比賽場次也由智林體育台實況轉播，民眾也可以上網觀賽。相關賽事可至「台南市巨人盃全國硬式少棒錦標賽」臉書粉絲專頁查詢。

台南市巨人盃全國少棒錦標賽開幕，共有全國13個縣市40支隊伍參賽。（記者劉婉君攝）

台南市巨人盃全國少棒錦標賽開幕，共有全國13個縣市40支隊伍參賽。（記者劉婉君攝）

台南市巨人盃全國少棒錦標賽開幕，共有全國13個縣市40支隊伍參賽。（記者劉婉君攝）

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