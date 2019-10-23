12強》同為崇學少棒出身 劉致榮、王建民初次見面

王建民（右）。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕20歲文化大學投打「二刀流」好手劉致榮，最快球速158公里，打擊「左右開弓」都能開轟，近期可望加盟波士頓紅襪，遽聞簽約金至少75萬美元（約2325萬台幣），今天向12強賽台灣隊報到並展開集訓，今天有數十家平面和電子媒體到場採訪，他說，「第一次看到，太多媒體了吧，好多支麥克風喔。」

對於和紅襪簽約一事，劉致榮強調，簽約部分交給經紀人處理，他先以台灣隊比賽為主，積極做調整。

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亞錦賽劉致榮將與林子偉並肩作戰，為來兩人將一同效力紅襪，劉致榮說，「很開心能出國打球，隊上剛好有一個台灣賢拜（林子偉），會比較快進入狀況，學長也比較照顧我，亞錦賽會跟學長聊一些國外的事情。」

劉致榮。（記者塗建榮攝）

今天向台灣隊報到參加集訓，劉致榮也第一次遇到王建民，兩人都是台南崇學少棒出身。劉致榮說，很多學長都在旅外打拚，也會想跟學長吸取經驗，能入選12強賽國手很興奮，比亞錦賽高一個層級，遇到對手都是各國好手，自己會好好調整面對比賽。

劉致榮透露，他進12強賽28人名單後，有去看其他各國選手參賽名單，實力都很強，「以前只能在電視上看到的，現在有機會能對決，滿訝異的，有嚇到。」他表示，想跟日本隊打者對決，像是坂本勇人、山田哲人。

亞錦賽結束後，劉致榮認為，進步最多的地方是心態，面對日本、南韓，不會像之前還沒下場就會先怕，想不好的結果。

王建民（右）。（記者塗建榮攝）

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