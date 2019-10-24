MLB》驚天再見轟揮之不去 布總曝洋基未來計劃

洋基隊總教練布恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽昨日開打，而洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）在經過了一個失敗的季後賽後，也逐漸開始將眼光看向這個冬季的補強，以及下個賽季的展望。

洋基隊在美聯冠軍賽第六戰，遭戲劇性地再見轟輸給太空人隊，為今年的賽季寫下遺憾的結尾，也讓洋基正式在2010年代，整整10年都沒打進世界大賽。總教練布恩也還在想著當時、那個系列賽是如何結束的，他告訴《紐約郵報》：「生活還要繼續過，但那些東西將會跟著你一輩子。」

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儘管2019年的失敗讓布恩十分介懷，但他還是得將眼光看向2020年，布恩也表示他已經準備好前往2020年。當被問到洋基隊該如何解決10年的世界大賽乾旱時，布恩透露，他們已有規劃。

紐郵指出，這些計劃包含了是否將網羅王牌等級的投手如柯爾（Gerrit Cole），及三壘手安杜哈爾（Miguel Andujar）回來後該怎麼處理他跟厄謝拉（Gio Urshela）的守位重疊問題，還有球隊該如何面對即將成為自由球員的游擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）等事情。

布恩對下個賽季感到興奮，他說道：「我對我們即將前進感到興奮，讓我們看看有什麼事情會發生吧，但我感覺很好，而且我們很快就會看到那些計劃立即完成。」

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