世界大賽G2韋蘭德對決小史 今日賽事預告與轉播

韋蘭德尋求世界大賽首勝。（資料照，USA TODAY Sports）

自由體育為您帶來本日精采賽事預告與轉播！

世界大賽G2，國民推出「小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）先發，太空人則派出韋蘭德（Justin Verlander）主投。昨國民新星索托（Juan Soto）開轟，單場猛灌3分打點，幫助球隊在客場拿下重要的一勝，此役他能否延續火燙手感？而韋蘭德在世界大賽5場先發0勝4敗，防禦率5.67，今天要尋求率隊扳平戰局。精采比賽，喜愛大聯盟的球迷們記得準時收看轉播！

請繼續往下閱讀...

NBA例行賽持續進行，早上7點30分將由七六人迎戰塞爾提克，今夏以4年1.09億美元的合約加盟七六人隊的5屆全明星中鋒哈佛德（Al Horford）今天對決老東家會擦出什麼樣的火花呢？而早上10點則由金塊出戰拓荒者，金塊球星約基奇（Nikola Jokic）碰上拓荒者雙槍，誰能帶領球隊拿下開門紅？球迷們不要錯過囉！

MLB世界大賽

08:00 國民@太空人 FOX體育、FOX體育3台、民視

NBA例行賽

07:30 塞爾提克@七六人 ELEVEN SPORTS1

10:00 金塊@拓荒者 緯來體育、愛爾達體育1台

法國羽球公開賽

20:00 16強 愛爾達體育3台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法