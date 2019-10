MLB》確定了！劉致榮加盟紅襪 簽約金75萬美元

劉致榮。(記者塗建榮攝)

〔體育中心/綜合報導〕最快球速有158公里的文化大學投打「二刀流」好手劉致榮,根據名記者亞伯拉罕(Pete Abraham)在推特上發文指出,劉致榮將以75萬美元(約新台幣2325萬)的簽約金,加盟波士頓紅襪。

劉致榮在高中畢業後因右肩受傷,「停機」兩年後,直到9月梅花旗賽事才復出,他登板後飆速158公里技驚四座,還以大學生之姿破格入選亞錦賽台灣代表隊。

劉致榮在這屆亞錦賽頻頻送出150公里以上的火球,最快投到158公里,為台灣隊把守最後一關,幫助球隊自2001年後再度奪亞錦賽冠軍。劉致榮也獲選本屆亞錦賽最有價值球員;而且劉致榮的好表現,也讓他入選12強台灣隊。

《波士頓環球報》亞伯拉罕在推特上發文表示,紅襪簽下來自台灣的20歲右投手劉致榮,簽約金75萬美元。劉致榮是這屆亞錦賽MVP,也將代表台灣隊打世界棒球12強賽。該文也提到,劉致榮曾受過傷,如今最快球速有98英哩。

紅襪隊目前的台灣選手有林子偉,而劉致榮將是第9位加入紅襪隊的台灣選手。

#RedSox have signed 20-year-old RHP Chih-Jung Liu from Taiwan for $750,000.



Liu will play for Taiwan in the Premier 12 tournament after being MVP of the Asian Games.



Liu was a big HS prospect who had some injuries, went to college. FB now up to 98.



More to come on this.