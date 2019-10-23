MLB》確定了！劉致榮加盟紅襪 簽約金75萬美元

劉致榮。（記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕最快球速有158公里的文化大學投打「二刀流」好手劉致榮，根據名記者亞伯拉罕（Pete Abraham）在推特上發文指出，劉致榮將以75萬美元（約新台幣2325萬）的簽約金，加盟波士頓紅襪。

劉致榮在高中畢業後因右肩受傷，「停機」兩年後，直到9月梅花旗賽事才復出，他登板後飆速158公里技驚四座，還以大學生之姿破格入選亞錦賽台灣代表隊。

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劉致榮在這屆亞錦賽頻頻送出150公里以上的火球，最快投到158公里，為台灣隊把守最後一關，幫助球隊自2001年後再度奪亞錦賽冠軍。劉致榮也獲選本屆亞錦賽最有價值球員；而且劉致榮的好表現，也讓他入選12強台灣隊。

《波士頓環球報》亞伯拉罕在推特上發文表示，紅襪簽下來自台灣的20歲右投手劉致榮，簽約金75萬美元。劉致榮是這屆亞錦賽MVP，也將代表台灣隊打世界棒球12強賽。該文也提到，劉致榮曾受過傷，如今最快球速有98英哩。

紅襪隊目前的台灣選手有林子偉，而劉致榮將是第9位加入紅襪隊的台灣選手。

#RedSox have signed 20-year-old RHP Chih-Jung Liu from Taiwan for $750,000.



Liu will play for Taiwan in the Premier 12 tournament after being MVP of the Asian Games.



Liu was a big HS prospect who had some injuries, went to college. FB now up to 98.



More to come on this. — Pete Abraham （@PeteAbe） October 23, 2019

劉致榮。（記者塗建榮攝）

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